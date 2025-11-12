◾️「Share」

2025年12月17日（水）リリース

CD [初回仕様：紙ジャケット／オリジナルステッカー封入]

ESCL-6159 ￥1,540（税込）

購入予約リンク：https://erj.lnk.to/KVe8Ji

◆収録内容

1.Share [劇場アニメーション「この本を盗む者は」主題歌]

2.Share (Peterparker69 Remix)

3.Share (Instrumental)

・Share

作詞：YUKI

作曲：AYOUNG (ARTribe), 十織 (ARTribe)

編曲：小西遼

◆購入特典内容

・YUKI 応援店 ・・・ オリジナルA5クリアファイル

対象店舗：https://www.yukiweb.net/shoplist/251217/

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

・楽天ブックス ・・・ オリジナルポストカード

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。