Myukが、新曲「タイトル未定」を12月17日に配信リリースすることを発表した。

楽曲は、2024年12月にデモ音源がMyuk公式SNSから発表され、各SNSで累計3,000万再生を獲得した1曲だ。日本童話「鶴の恩返し」からインスピレーションを得て、冬の別れを唄った本作はMyuk本人によって作詞作曲され、作家と共に制作されたとのこと。まだタイトルが決定しておらず、SNSのコメント欄を通じて全世界のユーザーからタイトル案が寄せられている。本日からサブスク予約がスタートしているため、是非チェックして欲しい。

また、11月26日には現在放送中のアニメ『終末ツーリング』エンディングテーマ「グライド」のCDリリースを控えている。12月には初の海外単独公演となる＜Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”＞を開催予定。中国は上海、北京を回るツアーとなっており、国内ライブツアー＜Message from “Marie”＞を海外公演に向けアップデートした内容となっているという。

さらに、2026年にはキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞を控えている。3月21日の愛知・名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日に大阪 なんばHatch、ラストは3月29日にZepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定。チケット受付中のため、こちらもあわせてチェックして欲しい。

◾️「タイトル未定」

2025年12月17日（水）デジタルリリース

サブスク予約（Pre-Add/Pre-Save）：https://myuk.lnk.to/132tpC ▼SNSでデモ音源先行公開中

Instagram Reel (300万再生/22万ライク)：https://x.gd/j6oYD9

TikTok (100万再生/9万ライク)：https://x.gd/EDuAW

YouTubeショート(10生/5kライク)：https://x.gd/g2nSm

小紅書RED (1万ライク)：https://x.gd/lntlT

◾️シングルグライド」

2025年11月26日（水）発売

CD予約：https://myuk.lnk.to/NiClf6 【期間生産限定盤】

価格：3,000円 (税込)

CD品番：AICL-4830〜4831

仕様：CD＋BD、EPサイズデジパック仕様

初回仕様︓アニメ描き下ろしジャケットステッカー封入 収録曲

M1.グライド

M2.グライド (Instrumental)

M3.グライド (TV Size)

BD：TVアニメ「終末ツーリング」＃１ノンクレジットエンディングムービー ▼先行配信中

https://myuk.lnk.to/Glide

◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞ ▼愛知

2026年3月21日（土）DIAMOND HALL

OPEN 17:30｜START 18:00

全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041

https://www.jailhouse.jp/ ▼大阪

2026年3月22日（日）なんばHatch

OPEN 17:00｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326

https://www.sogoosaka.com/ ▼東京

2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 16:45｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077

https://www.red-hot.ne.jp/ ▼チケット

ローソンチケット：https://l-tike.com/myuk/

e+：https://eplus.jp/myuk/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/myuk/

◾️＜Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”＞ 2025年12月5日（金）@上海

2025年12月7日（日）@北京