Myuk、SNSで3,000万回再生された「タイトル未定」の冬ソング配信リリース決定
Myukが、新曲「タイトル未定」を12月17日に配信リリースすることを発表した。
楽曲は、2024年12月にデモ音源がMyuk公式SNSから発表され、各SNSで累計3,000万再生を獲得した1曲だ。日本童話「鶴の恩返し」からインスピレーションを得て、冬の別れを唄った本作はMyuk本人によって作詞作曲され、作家と共に制作されたとのこと。まだタイトルが決定しておらず、SNSのコメント欄を通じて全世界のユーザーからタイトル案が寄せられている。本日からサブスク予約がスタートしているため、是非チェックして欲しい。
また、11月26日には現在放送中のアニメ『終末ツーリング』エンディングテーマ「グライド」のCDリリースを控えている。12月には初の海外単独公演となる＜Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”＞を開催予定。中国は上海、北京を回るツアーとなっており、国内ライブツアー＜Message from “Marie”＞を海外公演に向けアップデートした内容となっているという。
さらに、2026年にはキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞を控えている。3月21日の愛知・名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日に大阪 なんばHatch、ラストは3月29日にZepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定。チケット受付中のため、こちらもあわせてチェックして欲しい。
◾️「タイトル未定」
2025年12月17日（水）デジタルリリース
サブスク予約（Pre-Add/Pre-Save）：https://myuk.lnk.to/132tpC
▼SNSでデモ音源先行公開中
Instagram Reel (300万再生/22万ライク)：https://x.gd/j6oYD9
TikTok (100万再生/9万ライク)：https://x.gd/EDuAW
YouTubeショート(10生/5kライク)：https://x.gd/g2nSm
小紅書RED (1万ライク)：https://x.gd/lntlT
◾️シングルグライド」
2025年11月26日（水）発売
CD予約：https://myuk.lnk.to/NiClf6
【期間生産限定盤】
価格：3,000円 (税込)
CD品番：AICL-4830〜4831
仕様：CD＋BD、EPサイズデジパック仕様
初回仕様︓アニメ描き下ろしジャケットステッカー封入
収録曲
M1.グライド
M2.グライド (Instrumental)
M3.グライド (TV Size)
BD：TVアニメ「終末ツーリング」＃１ノンクレジットエンディングムービー
▼先行配信中
https://myuk.lnk.to/Glide
◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞
▼愛知
2026年3月21日（土）DIAMOND HALL
OPEN 17:30｜START 18:00
全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041
https://www.jailhouse.jp/
▼大阪
2026年3月22日（日）なんばHatch
OPEN 17:00｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326
https://www.sogoosaka.com/
▼東京
2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 16:45｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)
INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077
https://www.red-hot.ne.jp/
▼チケット
ローソンチケット：https://l-tike.com/myuk/
e+：https://eplus.jp/myuk/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/myuk/
◾️＜Myuk China Tour 2025 Message from “Marie”＞
2025年12月5日（金）@上海
2025年12月7日（日）@北京
