¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤è¤ê¡¢Ê¡»Î¤ÈÊ¡¸¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª5¿Í¤Î¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÐ¾ì¿ÍÊª5¿Í¤ÎÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î³Ú¶Ê¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´ÆÆÄ¤ò¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Î¹ÔÄê·®¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤Î¤ÏµÓËÜ²È¡¦¹â¶¶Àô¡£²»³Ú¤ÏYaffle¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¡ÖÉö¡×¤¬Êª¸ì¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë·àÃæ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÉö¡×¤¬ºÌ¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÉö¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¡¢´ÑµÒ¤Îµ²±¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡½¡½³Ú¶Ê¸¶°Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¡¢·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ¡ÖÉö¡×¤ò²Î¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦SUPER BEAVER¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤È¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦½½ÌÀ¡Ê¤È¤¢¤«¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êú¤¨¤ë¿´¤Î³ëÆ£¤äÌÂ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ´ê¤¤¤¬¸òºø¤·¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä¡ÈÍ¾Çò¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤È¶Á¤¹ç¤¦À¤³¦´Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦ÎÃ¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤Ï¡¢Äï¡¦·Ã¤¬»ö¸Î¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Îø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ÎÁ°¤ÇÄï¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤¿¤À¡¢·¯¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÓ¼º´¶¤Èºá°´¶¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà½÷¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°¡»Ò¤ÈÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ê¡»Î¤Ï¡¢ÎÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¡»Ò¤Î¿´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬¡¢À³Ê¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤ä¡¢°¡»Ò¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯Îø¿´¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¡»Ò¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëÎø¿Í¡¦·Ã¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿ÎÃ¤ò·Ã¤À¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤ÆÎÃ¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°¡»Ò¤â¤Þ¤¿ÎÃ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬Êª¸ì¤Ë¿¼¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Ï°¡»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿Ê¬¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¡×¤È¸ì¤ë¡£¼º¤Ã¤¿Îø¿Í¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÃ¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î¶³¦¤ÇÍÉ¤ì¤ë°¡»Ò¡£¤½¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤äÌÂ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÌ¤Íè¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»Ö¤¬Á¡ºÙ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡³áÌî¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤ÏÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡¦ÎÃ¤È·Ã¤òºÇ¤âÍý²ò¤¹¤ëÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ã¤Î²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÎäÀÅÄÀÃå¤ÇÍýÀÅª¤ÊÀ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤ÏÈà¤é¤Ø¤Î¶¯¤¤Í§¾ð¤ÈÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÃ¤¬°¡»Ò¤ÎÁ°¤Ç·Ã¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ð¸ç¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÃ¤Ë¤ÏÎÃ¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¤´ó¤êÅº¤¦¡£
¡¡¹ÔÄê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³áÌî¤Ï¡ÊÎÃ¤Î¡ËÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¤«Í§Ã£¡£ÐÊ¤Þ¤¤¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ÊÅ·Ê¸¡Ë¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ëÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢É¹µû¤¯¤ó¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¡£³áÌî¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ÎÃ¤Î¸ÉÆÈ¤òÀÅ¤«¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÏÂ¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÎÃ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì©¤«¤ËÈà¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î½ã¿è¤µ¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê´¶¾ð¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¡ÊÆüÏÂ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤À¤·¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÈÝÄêÅª¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡×¤È¼«¿È¤Î±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢ÎÃ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äÎ©¾ì¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯»Ñ¤Ë¤ÏÀÚ¤Ê¤µ¤â¤Ë¤¸¤à¡£Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ä¹ÔÆ°¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎÃ¤È°¡»Ò¤Î´Ø·¸¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¡ÈÍÍ¡¹¤ÊÌä¤¤¡É¤òÀÅ¤«¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡¡Íº²ð¡ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢°¡»Ò¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊñÍÆÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡£²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ç¼þ°Ï¤Ë°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°¡»Ò¤ÈÎø¿Í¤À¤Ã¤¿·Ã¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ÇÎÃ¤ÎÂ¸ºß¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤»Ï¤á¤ë¡£°¡»Ò¤È¤ÏÄ¹Ç¯Í§¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤¬Êª¸ìÃæÈ×°Ê¹ß¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹ÔÄê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍº²ð¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ëàÎ¸¤ëá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éµÜ¶á¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Èà¤Î¿Í´ÖÌ£¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Íº²ð¤¬Áª¤Ö¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÍÉ¤ì¤ò¤½¤Ã¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢Êª¸ì¤Ë²¹¤«¤µ¤È½À¤é¤«¤¤Í¾±¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢12·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
