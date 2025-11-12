２日間限定で販売。【シェイク シャック外苑いちょう並木店】ミシュラン二つ星料理店『傳』とのコラボハンバーガー
ニューヨーク発のバーガーレストラン【Shake ShackⓇ（シェイク シャック）】は日本上陸10周年を記念して、ミシュラン二つ星の日本料理店『傳（でん）』の長谷川在佑シェフと再コラボ。特別メニューの限定ハンバーガーなど4品からなる「傳シャック スマイルセット」を2025年11月15日（土）と16日（日）の2日間500食限定で販売。外苑いちょう並木店だけで味わえる唯一無二のメニューです。
｜トップシェフとコラボしたハンバーガー
シェイク シャックでは、世界で活躍するトップシェフとコラボした人気企画 “シェフコラボ” を行っていて、日本での初コラボだった『傳（でん）』の長谷川在佑シェフ以来、ミシュラン三つ星の『レフェルヴェソンス』の生江史伸氏や二つ星『ラシーム』の高田裕介氏とのコラボバーガーを実現してきました。今回長谷川シェフとは９年ぶり、初めての２度目のコラボです。
▲今が紅葉の真っ盛り「シェイク シャック 外苑いちょう並木店」
11月13日はシェイク シャックの日本上陸10周年。15日と16日の２日間、世界中から観光客が訪れるいちょう並木に面したテラス席で、限定バーガーをほう張りながら金色に色づく紅葉を見られます。
▲ジム・フリッシュ氏と長谷川在佑シェフ
この日のプレス発表会には、シェイク シャック インターナショナルのメニュー開発担当カリナリーディレクターのジム・フリッシュ氏と『傳』の長谷川在佑シェフが参加。シェイク シャックが日本に上陸する以前からファンだったという長谷川シェフ。日本食との融合が、化学反応を引き起こします。
｜２日間限定ハンバーガー「傳シャック（10th Anniv.）」
今回の特別メニューは、日本料理と融合したハンバーガー、チーズフライ、ドリンク、デザートのコース仕立て４品セット。日本人に親しみのある鰻や奈良漬けなど、和の食材を使った斬新さに注目です。
▲「傳シャック スマイルセット」￥5,500
鰻は和食のイメージが強いですが、実は世界中で食べられている食材です。海外では馴染みのある “鰻と肉の組み合わせ” をハンバーガーでトライ。鰻は寝かせて旨味を引き出し、鉄板でジュっと焼き仕上げて、土佐醤油をつけて香ばしく仕上げます。トッピングは下からバンズ、アンガスビーフ100％のパティ、チェダーチーズ、鰻、奈良漬け、セルバチコ、山椒ソースが重なります。
▲「傳シャック（10th Anniv.）」
脂ののった鰻は、カリッと焼き上げられた皮とふっくらした身が口の中で強く存在感を主張する感動の味。シンプルに味付けされた鰻には、細かく刻んだ奈良漬けの甘味や酒粕の風味、シャキシャキと心地よい食感がアクセントになり、鰻の旨味を引き立てます。さらに1周年コラボで好評だった自家製の山椒ソースも復活し、上品な辛味で全体をまとめつつ、舌先に残るシビレが後を引きました。
▲分厚い鰻に、相性のいい刻み奈良漬けをたっぷりトッピング
｜サイドメニューも抜群の味
「傳シャック スマイルセット」は、ハンバーガーにサイドメニュー、ドリンク、デザートの4点からなるコース仕立て。
ハンバーガーにつきもののフライドポテトは、日本人の大好きな家庭料理 “肉じゃが” をヒントに、上品な甘辛に煮込んだほろほろの牛頬肉とマリアージュ。さらにフライにはブルーチーズ「ロックフォール」と合わせたシェイク シャックのチーズソースがかかり、手が止まらなくなる一品です。
▲「牛頬肉とブルーチーズフライ」
通常メニューのドリンク「フィフティフィフティ」はレモネードと紅茶50対50ですが、今回のコラボメニューでは、レモネードに水出しで淹れた日本茶「つゆひかり」を合わせています。爽やかな緑茶と甘酸っぱいレモネードが、口の中をさっぱりとリセット。脂ののった鰻のハンバーガーやロックフォールがかかるチーズフライにベストマッチするドリンクです。
▲限定ドリンク「つゆひかり フィフティフィフティ」
デザートの「発酵パンショコラクリート」は、店舗で仕込むバニラフローズンカスタードに、長谷川シェフが大好きと語る秋田市のパティスリー『stove+』の “発酵パンのショコラ” をトッピング。クローヴの香りとふんわり感じられるほうじ茶パウダーがかかります。焼いたパンを再発酵させショコラを練り込んだ発酵パンのショコラは、生チョコのような滑らか食感。ほうじ茶のほろ苦さと共に、奥深い味をたっぷりと愉しみました。
▲「発酵パンショコラクリート」
シェフコラボ発売の２日間、愛犬と共に外苑いちょう並木店に来店すると、長谷川シェフの愛犬 “プチJr.” をモチーフにしたドッグビスケットを愛犬１匹につき１枚プレゼント。さらにシェフコラボメニューを注文すると、非売品のオリジナルステッカーがランダムに１枚ついてきます。どちらも数量限定のため、なくなり次第終了です。
▲愛犬と一緒に来店するとドッグビスケットをプレゼント
ミシュラン二つ星の料理店『傳』とコラボしたハンバーガーは、有名料理店のコース料理レベル。「傳シャック（10th Anniv.）」はもちろん、フライやデザート、ドリンクは、どれをとっても絶品の味。秋の神宮外苑いちょう並木で、またとない味の冒険を体験してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 問：Shake Shack https://shakeshack.jp/＞