WINOが、映像作品『CHRONICLE <1998-2002>』を12月10日に発売することを発表した。あわせて、本作のダイジェスト映像も公開された。

本作は、1998〜2002年活動期のMV全16本に加え、20余年ぶりに倉庫から発掘された貴重なライブ、オフステージ映像などを収録する。1998年の下北沢Club Que、1999年の＜FUJI ROCK FESTIVAL＞、2000年の赤坂BLITZ、そして解散ライブとなった2002年11月に新宿LIQUIDROOMで開催された＜Club Snoozer＞で最後に演奏された「Go Straight Song!」など、収録時間が135分を超える、WINOの映像アーカイブ作品完全版となっている。

ジャケット写真

さらに、当時の貴重な写真資料を一挙所収する全84ページのスペシャルブックレットが付属。オリジナルメンバー5人への最新取材も行い、活動当時を振り返る現在の心境などを抜粋してブックレット内に掲載する。映像ディスクと豪華ブックレットを同梱した特製ボックス入りで、Blu-rayとDVDの2種類が用意されており、ビクターオンラインストアのみでの販売となる。

WINOは2002年に解散、昨年に突如再始動が発表され、吉村潤（Vo）と久永直行（G）による2人編成で1999年以来25年ぶりとなる＜FUJI ROCK FESTIVAL ’24＞を含むいくつかのイベントに出演、2025年より本格的再始動とアナウンスがされており、12月28日に恵比寿LIQUIDROOMでワンマンライブ＜afterwords:WINO＞を開催することを先日発表した。今回のライブは5人編成のフルバンドで、オリジナルメンバーである吉村潤、久永直行、外川慎一郎（G）のフロント3人が23年ぶりに再集結。これに新たなグルーヴを生み出す強力なリズム隊として、元NUMBER GIRLのメンバーで、常に多くのバンドやセッションに参加する中尾憲太郎（B）と、自身のバンドLIGHTERSをはじめAcidclank等でも活躍する新進気鋭のドラマー・Juon Tahara（Dr）がサポートで加わり、2025年の最新型WINOサウンドを披露する予定だという。

さらに、ファッションデザイナーの宮下貴裕（Number (N)ine By Takahiro Miyashita）がプロジェクトに加わり、多くのアートワークを手がける予定で、その第一弾として宮下貴裕がデザインしたTシャツを製作することが決定し、恵比寿LIQUIDROOMでの＜afterwords:WINO＞では会場限定Tシャツを販売することになった。ぜひ現場でしか手に入らないWINOと宮下貴裕のコラボ作品を手に取ってみてほしい。

◾️『CHRONICLE <1998-2002>』

2025年12月10日（水）発売

Blu-ray：商品番号 NXS-733 https://victor-store.jp/item/104540

DVD：商品番号 NBS-806 https://victor-store.jp/item/104541 ◆映像作品収録内容

<1998>

WATERMARK

Devil’s own (mix No.4)

下北沢Club Que -October 1998-

Devil’s Own

WILD FLOWER

LOADED

Inhaler

LOADED <1999>

White Room

ain’t gonna lose -MV Making-

ain’t gonna lose

Fuji Rock Festival -August 1999- *

Devil’s Own

WILD FLOWER

Inhaler

Tomorrow

Velvet <2000>

赤坂BLITZ “TOUR THE ACTION” -March 2000-

Tomorrow

Thank You

The Action (All I really want to do) -MV Making-

The Action (All I really want to do)

Sullen Days

Documentary -Summer 2000-

太陽は夜も輝く -LA version-

Victor Studio -October 2000- *

White Room

WILD FLOWER

Thank You

太陽は夜も輝く -Studio version- <2001>

New Dawn F

Go Straight Song! <2002>

EVERLAST

Not Alone

LOVE IS HERE

新宿Liquid Room “Club Snoozer” -November 2002-

Go Straight Song! *印のライブ映像はダイジェスト収録となります。

◾️＜afterwords:WINO＞ 2025年12月28日（日）恵比寿LIQUIDROOM 開場/開演 17:00/18:00

チケット料⾦ ALL STANDING \6,600（税込）＊ドリンク代別 ＊未就学児童⼊場不可

公演サイト： https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27236

