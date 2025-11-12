押切もえ、家族でディズニーへ お揃いキャップ姿の娘公開「夫がいてくれて本当に助かった」
【モデルプレス＝2025/11/12】モデルの押切もえが11月11日、自身のInstagramを更新。家族で東京ディズニーランドに行った際の写真を公開した。
【写真】押切もえ「大きくなった」お揃いキャップ姿の娘公開
押切は「家族で東京ディズニーランドに」と記し、ミッキーマウスの耳付きキャップをかぶった自身のショットと、お揃いのキャップをかぶった4歳娘の後ろ姿を公開。「今回は夫がいてくれて本当に助かったけど（前回はワンオペ）、まあ、いろいろありました。でも楽しかったー！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「後ろ姿でも可愛い娘ちゃん」「大きくなった」「お揃いの帽子微笑ましい」「家族ディズニー素敵」などと反響が寄せられている。
押切は2016年11月、プロ野球・涌井秀章投手と交際約1年を経て入籍。2018年3月に第1子男児を、2021年7月に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】押切もえ「大きくなった」お揃いキャップ姿の娘公開
◆押切もえ、家族で東京ディズニーランドへ
押切は「家族で東京ディズニーランドに」と記し、ミッキーマウスの耳付きキャップをかぶった自身のショットと、お揃いのキャップをかぶった4歳娘の後ろ姿を公開。「今回は夫がいてくれて本当に助かったけど（前回はワンオペ）、まあ、いろいろありました。でも楽しかったー！」と綴った。
◆押切もえの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「後ろ姿でも可愛い娘ちゃん」「大きくなった」「お揃いの帽子微笑ましい」「家族ディズニー素敵」などと反響が寄せられている。
押切は2016年11月、プロ野球・涌井秀章投手と交際約1年を経て入籍。2018年3月に第1子男児を、2021年7月に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】