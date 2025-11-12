EXIT兼近、東京で初の一人暮らし 12年間の“ルームシェア”を解消した理由を説明
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が12日、自身のインスタグラムを更新し、12年間に及んだ芸人仲間たちとのルームシェア生活にピリオドを打ったことを報告した。
【写真】EXIT兼近、ルームシェア仲間たちとの思い出ショット公開（3枚）
兼近はピン芸人のもちを。、PANAと3人でルームシェア生活を行っており、兼近がブレイクし、4LDKの豪邸に移り済んだ後も続けていた。3人は定期的に「兼近んち」というライブイベントも開催し、11日には配信の「兼近んち」にて、ルームシェア解消を報告していた。
そんな兼近は「一人暮らし」の一言と共に、元同居人たちと露天風呂でくつろぐ姿など、思い出ショットの数々を公開。ハッシュタグを連ねて「#12年に渡る芸人ルームシェアを解散しました」「#おじさん青春の終焉」と報告。「#なんで？」「#って聞いてきた人も返答待たずに」「#そりゃそうか」「#と納得していた」「#34.35.36歳になっちゃったんだもん」「#大家が怖がって部屋も借してくれない」と、年齢的な要因があることをほのめかしている。
さらに、「#帰っても起きても電気つけるところから始まる」「#今日あった出来事を誰にも話せず終わる日がある」「#風呂場で試したいワードを叫んでも評価してもらえない」と、同居人生活から一転、一人暮らしになった変化を少しさみしげにつづりつつ、「#東京来て初めての一人暮らし」「#これからは俺も変わります」と前を向いた。
コメント欄にはファンから「勝手ながら解散は泣けますが、新たな幕開けだね」「昨日の兼近んち、面白くもなんか切なかったです」「昨日は兼近んちで、泣かないようにしてたのに今書きながら泣いてる」「新生活応援してます」といったコメントが寄せられている。
引用：「兼近大樹（EXIT）」インスタグラム（@kanechikadaiki）
