レインボー池田直人、初対面で「色気えぐい」と感じた女優告白
【モデルプレス＝2025/11/12】お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、10日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。初対面で「色気えぐい」と感じた女優が明かした。
この日、池田は「俺MEGUMIさんに聞きたいことがあって」と切り出し「初めてMEGUMIさんとお会いしたのはリップのイベントやったんですよ」と女優のMEGUMIとの初対面の思い出を回想した。池田は鼻を押さえながら「お話してる時に俺めっちゃここ（鼻）痛くなったんですよ」とその時の状況を伝え「俺、色気で鼻やられたんですか？」とMEGUMIに直接質問。するとMEGUMIは「どういうこと？」ととぼけて笑いを誘った。続けて池田は「MEGUMIさんと喋ってるとここ（鼻）やられる。気をつけて」とゲストの8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）・EIKI（エイキ）・HAYATO（ハヤト）に注意を呼びかけていた。
一方、MEGUMIは「『色気えぐいっすね』と言っていただいたのはめちゃくちゃ嬉しかったです」と池田との初対面の際のやりとりを告白。池田は「はっきり言いました」と認め「後にも先にもこれだけ」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
