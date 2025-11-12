「BMSG」新星STARGLOW・ADAM、あどけない幼少期写真にファン歓喜「可愛すぎ」「面影ある」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」により新たに結成されたBMSG3組目のボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）の公式X（旧Twitter）が、11月11日に更新された。メンバー・ADAM（アダム）の幼少期ショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】BMSG新星メンバー「天使」幼少期ショット公開
投稿には「ADAMです」と書き込まれ「やっとデビュー日が解禁されましたね！皆さんにお会い出来る日を楽しみに、頑張って準備をしている最中です！」と、デビューシングル「Star Wish」のリリースが2026年1月21日に決定したことに言及。「1月が待ちきれませんが、それまで僕らも頑張るのでお仕事、学校がある方一緒に頑張りましょうね〜！」と締めくくって、幼い頃の写真を投稿している。1枚目には幼少期のドアップであどけない表情、2枚目にはアフロのかつらをかぶった可愛らしい姿を披露している。
この投稿には「可愛すぎ」「幼少期から天使」「面影ある」「デビューがさらに楽しみ」「1月が待ちきれない」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
