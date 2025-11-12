³«¤±¥´¥Þ¡ªÅðÂ±¤Í¤³¤¬±£¤·¤¿¤ªÊõ¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ú¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ÈÅðÂ±¤Ê¤Í¤³¡Û¡¿¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·ª
¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ÈÅðÂ±
¤à¤«¤·¡¢¥Ú¥ë¥·¥ã¤Î¹ñ¤Ë¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤È¤¤¤¦ÉÏ¤·¤¯¤â¿´Í¥¤·¤¤ÀÄÇ¯¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤Ï»³¤Ç40¿Í¤ÎÅðÂ±¤¿¤Á¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÅðÂ±¤¿¤Á¤¬¡Ö³«¤±¥´¥Þ¡ª¡×¤È¾§¤¨¤ë¤ÈÆ¶·¢¤¬³«¤¡¢Ãæ¤Ë¤ÏºâÊõ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ÏÅðÂ±¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤ÆÃæ¤Ë¤¢¤ëºâÊõ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¶¯Íß¤Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤Î·»¤Ï¡¢¼«Ê¬¤âºâÊõ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆ¶·¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸«¤Ä¤±¤¿Êõ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼öÊ¸¤òËº¤ì¤ÆÆ¶·¢¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¶¯Åð¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤Ï¤ª¤È¤®ÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¸µ¤Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤¬¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤ÏÈà½÷¤ÎÄï¤¿¤Á¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤È°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤¿¤Á¤ÏÍÅÀº¤ÎÊ´¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¶õ¤òÈô¤ó¤À¤ê¡¢¥ï¥Ë¤Ë¤«¤¸¤é¤ì¤ÆÊÒ¼ê¤¬îìÄÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥Ã¥¯Á¥Ä¹¤ÈÊõÊª¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊËÁ¸±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤äËÁ¸±¤ÎÆü¡¹¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¸å¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Ï¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤ÎÌ¼¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë
¤à¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦·»Ëå¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÏ¤·¤µ¤«¤éÎ¾¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¿¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª²Û»Ò¤Î²È¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Ê¢¥Ú¥³¤À¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¤½¤Î²È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ëâ½÷¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤ÏÍ¥¤·¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿Ëâ½÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÀ¤ò¸½¤·¡¢Æó¿Í¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê²á¤´¤·¡¢´Ö°ìÈ±Æ¨¤²½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤¿Æó¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¤¤òÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÃçÄ¾¤ê¤·¤¿²ÈÂ²4¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë¤¬¤ª²Û»Ò¤Î²È¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÊõÊª¤òÇä¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ÈÅðÂ±
¤à¤«¤·¡¢¥Ú¥ë¥·¥ã¤Î¹ñ¤Ë¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤È¤¤¤¦ÉÏ¤·¤¯¤â¿´Í¥¤·¤¤ÀÄÇ¯¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤Ï»³¤Ç40¿Í¤ÎÅðÂ±¤¿¤Á¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÅðÂ±¤¿¤Á¤¬¡Ö³«¤±¥´¥Þ¡ª¡×¤È¾§¤¨¤ë¤ÈÆ¶·¢¤¬³«¤¡¢Ãæ¤Ë¤ÏºâÊõ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤ÏÅðÂ±¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¼öÊ¸¤ò¾§¤¨¤ÆÃæ¤Ë¤¢¤ëºâÊõ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¶¯Íß¤Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤Î·»¤Ï¡¢¼«Ê¬¤âºâÊõ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆ¶·¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸«¤Ä¤±¤¿Êõ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼öÊ¸¤òËº¤ì¤ÆÆ¶·¢¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¶¯Åð¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤Ï¤ª¤È¤®ÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¸µ¤Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤¬¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤ÏÈà½÷¤ÎÄï¤¿¤Á¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤È°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤¿¤Á¤ÏÍÅÀº¤ÎÊ´¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¶õ¤òÈô¤ó¤À¤ê¡¢¥ï¥Ë¤Ë¤«¤¸¤é¤ì¤ÆÊÒ¼ê¤¬îìÄÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥Ã¥¯Á¥Ä¹¤ÈÊõÊª¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊËÁ¸±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤äËÁ¸±¤ÎÆü¡¹¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¸å¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Ï¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤ÎÌ¼¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë
¤à¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦·»Ëå¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÏ¤·¤µ¤«¤éÎ¾¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¿¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª²Û»Ò¤Î²È¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Ê¢¥Ú¥³¤À¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¤½¤Î²È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ëâ½÷¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤ÏÍ¥¤·¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿Ëâ½÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÀ¤ò¸½¤·¡¢Æó¿Í¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê²á¤´¤·¡¢´Ö°ìÈ±Æ¨¤²½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤¿Æó¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¤¤òÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÃçÄ¾¤ê¤·¤¿²ÈÂ²4¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥¼¥ë¤È¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë¤¬¤ª²Û»Ò¤Î²È¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÊõÊª¤òÇä¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤Ç¤·¤¿¡£