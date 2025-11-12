アンカー・ジャパンは、高出力＆大容量に進化した充電器シリーズ「Anker Prime」の新製品6モデルを2025年11月11日（火）より順次発売します。

記事のポイント アンカーならではの最新技術で高出力＆大容量化を実現。コンパクトなのにパワフルに充電できます。PCやスマートフォンなど複数の機器を充電したい人にオススメです。

一部のモデルでは、同社の最先端の充電テクノロジー「GaNPrime」が「GaNPrime 2.0」に進化。ICチップの変換効率向上による熱の発生抑制に加え、基盤配置の自由度を高めたことで、大幅な小型化と高出力化を実現しています。

またリアルタイムでポート間の出力を配分する高い機能性や、これまで以上に厳格な常時温度監視による高い安全性も備えています。

新たなラインナップにおける最注目製品は、USB急速充電器「Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）」と、モバイルバッテリー「Anker Prime Power Bank（20100mAh, 220W）」の2モデル。

「Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）」は、単ポートで最大140W、USB-Cポートを3つ使用時は合計最大160W出力と、ノートPC、スマホ、タブレット端末をこれ1台で同時に急速充電できる高出力が特徴のUSB急速充電器です。

「Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）」（税込1万6990円）／11月11日予約開始、12月9日一般発売

本製品には「GaNPrime 2.0」を搭載することで、これだけのパワフルさながら一般的な140W出力の充電器と比較して約42%小型化し、世界最小クラスのコンパクトさを実現しています。

また「Anker Prime Power Bank（20100mAh, 220W）」は、スマートフォンを約4回充電できる20100mAhの大容量ながらも、高さ約15cmとコンパクトなモバイルバッテリーです。

「Anker Prime Power Bank（20100mAh, 220W）」（税込1万9990円）／11月11日予約開始、12月9日一般発売

最大140W出力に対応したUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートと合わせると3ポート合計最大220W出力に対応し、外出先でもノートPC、スマホ、ワイヤレスイヤホンを3台同時に急速充電が可能です。

また、別売りの「Anker Prime Charging Base（150W, 3 Ports)」を使用することで、ケーブルを使わずにバッテリー本体を最大100W入力で急速充電することができます。

「Anker Prime Charging Base（150W, 3 Ports)」（税込1万2990円）／順次販売開始

他にも、合計最大300W出力に対応したモバイルバッテリー「Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) 」、ワイヤレス充電の最新規格であるQi2 25Wに対応した充電ステーション「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand）」やカーチャージャー「Anker Prime Wireless Car Charger（MagGo, AirCool, Pad）」などをラインナップしています。

「Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W) 」（税込2万4990円）／11月11日一般発売

「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand）」（税込2万4990円）／11月11日一般発売

Anker Prime Wireless Car Charger （MagGo, AirCool, Pad）（税込9990円）／11月11日一般発売

Anker 「Anker Prime」シリーズ 発売日：2025年11月11日より順次発売

The post ノートPCもスマホも充電OK！高出力＆大容量に進化した充電器「Anker Prime」6モデル登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.