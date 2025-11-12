日本代表、ガーナ戦＆ボリビア戦の背番号を発表 新ユニ着用開始…初招集の北野は「24」、後藤は「26」
11月シリーズに招集された26人の背番号が決定
サッカー日本代表（JFA）は11月12日、11月シリーズに選出された日本代表メンバー26人の背番号を発表。
この日のトレーニングは冒頭15分が公開され、ガーナ戦に向けて調整を行った。
11月6日に「HORIZON（ホライゾン）」がコンセプトの新ユニフォームがお披露目され、14日のガーナ戦（豊田スタジアム）、18日のボリビア戦（国立競技場）から着用される。新ユニフォームを纏い、来年に控える北中米ワールドカップ（W杯）に向けて進んでいく。
そのなかで、12日に招集メンバー26人の背番号が発表。「10」は堂安律が継続して背負い、10月シリーズで背番号を変更した上田綺世は「18」、久保建英は「20」、中村敬斗は「13」とお馴染みの背番号になった。
初選出のGK小久保玲央ブライアンは「12」、北野颯太は「24」、後藤啓介は「26」に決定し、佐藤龍之介が「14」。GKでは鈴木彩艶が不在で、早川友基が「1」を背負う。
日本代表のメンバー＆背番号は以下のとおり。
GK
1 早川友基
12 小久保玲央ブライアン
23 野澤大志ブランドン
DF
3 谷口彰悟
4 板倉滉
5 渡辺剛
16 安藤智哉
22 瀬古歩夢
2 菅原由勢
25 鈴木淳之介
MF/FW
6 遠藤航
8 南野拓実
15 鎌田大地
19 小川航基
11 前田大然
10 堂安律
18 上田綺世
17 田中碧
9 町野修斗
13 中村敬斗
21 佐野海舟
20 久保建英
7 藤田譲瑠チマ
24 北野颯太
26 後藤啓介
14 佐藤龍之介（FOOTBALL ZONE編集部）