11月シリーズに招集された26人の背番号が決定

サッカー日本代表（JFA）は11月12日、11月シリーズに選出された日本代表メンバー26人の背番号を発表。

この日のトレーニングは冒頭15分が公開され、ガーナ戦に向けて調整を行った。

11月6日に「HORIZON（ホライゾン）」がコンセプトの新ユニフォームがお披露目され、14日のガーナ戦（豊田スタジアム）、18日のボリビア戦（国立競技場）から着用される。新ユニフォームを纏い、来年に控える北中米ワールドカップ（W杯）に向けて進んでいく。

そのなかで、12日に招集メンバー26人の背番号が発表。「10」は堂安律が継続して背負い、10月シリーズで背番号を変更した上田綺世は「18」、久保建英は「20」、中村敬斗は「13」とお馴染みの背番号になった。

初選出のGK小久保玲央ブライアンは「12」、北野颯太は「24」、後藤啓介は「26」に決定し、佐藤龍之介が「14」。GKでは鈴木彩艶が不在で、早川友基が「1」を背負う。

日本代表のメンバー＆背番号は以下のとおり。

GK

1 早川友基

12 小久保玲央ブライアン

23 野澤大志ブランドン

DF

3 谷口彰悟

4 板倉滉

5 渡辺剛

16 安藤智哉

22 瀬古歩夢

2 菅原由勢

25 鈴木淳之介

MF/FW

6 遠藤航

8 南野拓実

15 鎌田大地

19 小川航基

11 前田大然

10 堂安律

18 上田綺世

17 田中碧

9 町野修斗

13 中村敬斗

21 佐野海舟

20 久保建英

7 藤田譲瑠チマ

24 北野颯太

26 後藤啓介

14 佐藤龍之介（FOOTBALL ZONE編集部）