11月シリーズの背番号が決定

11月シリーズに招集された26人の背番号が決定

　サッカー日本代表（JFA）は11月12日、11月シリーズに選出された日本代表メンバー26人の背番号を発表。

　この日のトレーニングは冒頭15分が公開され、ガーナ戦に向けて調整を行った。

　11月6日に「HORIZON（ホライゾン）」がコンセプトの新ユニフォームがお披露目され、14日のガーナ戦（豊田スタジアム）、18日のボリビア戦（国立競技場）から着用される。新ユニフォームを纏い、来年に控える北中米ワールドカップ（W杯）に向けて進んでいく。

　そのなかで、12日に招集メンバー26人の背番号が発表。「10」は堂安律が継続して背負い、10月シリーズで背番号を変更した上田綺世は「18」、久保建英は「20」、中村敬斗は「13」とお馴染みの背番号になった。

　初選出のGK小久保玲央ブライアンは「12」、北野颯太は「24」、後藤啓介は「26」に決定し、佐藤龍之介が「14」。GKでは鈴木彩艶が不在で、早川友基が「1」を背負う。

　日本代表のメンバー＆背番号は以下のとおり。

GK
1　早川友基
12　小久保玲央ブライアン
23　野澤大志ブランドン

DF
3　谷口彰悟
4　板倉滉
5　渡辺剛
16　安藤智哉
22　瀬古歩夢
2 菅原由勢
25　鈴木淳之介

MF/FW
6　遠藤航
8　南野拓実
15　鎌田大地
19　小川航基
11　前田大然
10　堂安律
18　上田綺世
17　田中碧
9　町野修斗
13　中村敬斗
21　佐野海舟
20　久保建英
7　藤田譲瑠チマ
24　北野颯太
26　後藤啓介
14　佐藤龍之介（FOOTBALL ZONE編集部）