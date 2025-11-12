「ずっと同じボブ」は卒業ーー！【40・50代】がマネしたい「こなれボブ」って？

シンプルなボブでも、質感やフォルムのさじ加減でぐっと今っぽく見せられます。40・50代の髪に欲しいのは、さり気ないこなれ感かも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に似合うボブをピックアップ。ラフさと品を両立した、抜け感ヘアを要チェックです！

ウェットな質感で魅せるラフゆる外ハネボブ

ブラウンカラーに外ハネゆる巻きを合わせた、抜け感たっぷりのボブ。ぷつっとラインを残しつつ、繊細な毛束を動かして軽さをプラスしています。程よくウェットな質感が艶と立体感を引き出し、自然体のこなれムードを演出。大人女性にぴったりのデザインです。

暗髪でつくる上品くびれのレイヤーボブ

暗髪ベースにたっぷりとレイヤーを入れた外ハネボブ。首元にくびれを作り、トップを内に入れることで上品な立体感が生まれています。顔まわりをふんわりと仕上げれば、大人らしい柔らかさと動きをプラス。艶のある暗髪が全体を引き締め、シルエットの美しさを引き立てます。

フェミニンに映えるピンクブラウンのくびれボブ

ピンクブラウンの柔らかな色味のくびれ外ハネボブ。顎ラインで外にハネる毛先と、ふんわりとした顔まわりのボリュームが絶妙です。短めのレングスが首元をすっきり見せ、フェミニンな印象を引き立てています。女性らしさをほどよく残したい人にぴったりのスタイルです。

ダークトーンで引き締めるナチュラルミニボブ

アッシュグレージュのミニボブ。ゆるく残るパーマを活かすことで、自然な動きと柔らかい毛流れが生まれています。スタイリングは、ムースやバームをなじませるだけで簡単に決まりそうなこなれボブです。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@end.kazuma様、@shoki______hair様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

writer：内山友里