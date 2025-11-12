赤西仁、『匿名の恋人たち』中村ゆりと本編未公開ラブシーンがYouTubeで解禁 “セクシーすぎて全カット”が話題に
動画配信サービス「Netflix」で配信中のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』において、日本のドラマに18年ぶりに出演する赤西仁演じる高田寛と、中村ゆり演じるアイリーンによる本編未公開ラブシーンがNetflix公式YouTubeで解禁された。
【動画】色気爆発…！赤西仁のカットされた未公開ラブシーン解禁
本作は、人に触れることができない“潔癖症”の製菓メーカー御曹司・壮亮（小栗）と、視線恐怖症を抱える天才ショコラティエ・ハナ（ハン・ヒョジュ）という、恋には不器用すぎる二人が、少しずつ距離を縮めていく姿をコミカルに描く。
赤西演じる、壮亮の唯一の理解者である親友・高田寛。一見ワイルドな風貌ながら、女性にはとことん優しい“THE・モテ男”なジャズバーのオーナー。ヒロイン・ハナもひそかに想いを寄せる存在で、壮亮の友人で精神科医でもあるアイリーン（中村）とは訳ありな関係。誰から見ても完璧に思える彼だが、実は“不眠症”という人に言えない生きづらさを抱えている…。
先日行われた今作のトークイベントで中村が「寛とアイリーンは一夜を共にしたのですが、そのシーンを実は撮っているんです」「ごっそりなくなっています」と明かし、月川翔監督は「編集で1回入っていたのですが、ハナの恋愛を応援できないくらいセクシーなので」とカットの理由を説明していた。
赤西本人も「ベッドシーン勿体無いなぁー 何らかの形で出してくれないかなぁー」と自身の公式Xで言及しており、ファンからも公開が熱望されたこのシーン。公式YouTubeでは「赤西仁が演じる不眠症の寛と中村ゆり演じる「一度寝た男性とは寝ない」というポリシーを持つ恋多きアイリーンの一度目の夜。本編未公開映像の二人のサイドストーリーをどうぞ」と紹介文とともに公開された。
なお、同YouTubeでは赤西と月川監督の対談も公開されており、改めてドラマの裏側を感じられる動画となっている。
【動画】色気爆発…！赤西仁のカットされた未公開ラブシーン解禁
本作は、人に触れることができない“潔癖症”の製菓メーカー御曹司・壮亮（小栗）と、視線恐怖症を抱える天才ショコラティエ・ハナ（ハン・ヒョジュ）という、恋には不器用すぎる二人が、少しずつ距離を縮めていく姿をコミカルに描く。
先日行われた今作のトークイベントで中村が「寛とアイリーンは一夜を共にしたのですが、そのシーンを実は撮っているんです」「ごっそりなくなっています」と明かし、月川翔監督は「編集で1回入っていたのですが、ハナの恋愛を応援できないくらいセクシーなので」とカットの理由を説明していた。
赤西本人も「ベッドシーン勿体無いなぁー 何らかの形で出してくれないかなぁー」と自身の公式Xで言及しており、ファンからも公開が熱望されたこのシーン。公式YouTubeでは「赤西仁が演じる不眠症の寛と中村ゆり演じる「一度寝た男性とは寝ない」というポリシーを持つ恋多きアイリーンの一度目の夜。本編未公開映像の二人のサイドストーリーをどうぞ」と紹介文とともに公開された。
なお、同YouTubeでは赤西と月川監督の対談も公開されており、改めてドラマの裏側を感じられる動画となっている。