お笑いトリオ「かたつむり」が27日をもって解散することが12日、分かった。メンバーの林万介（43）、中澤本鮪（41）、ピーチ（44）がそれぞれにSNSで発表した。27日のコントライブがトリオとして最後の出演となる。



【写真】解散を発表したお笑いトリオ「かたつむり」 20年やってきたが「嫌いになってしまいました」

林は「かたつむり活動限界です 関わってくれた方々ありがとうございました」として文書を掲載。文書では「かたつむり解散します 少しでも希望を見てくれた方には申し訳ないですが、嫌いになってしまいました」と思いを吐露した。解散後については「芸人は続けます これはだいぶ修羅です」とした。



中澤も「この度、かたつむりを解散する事を皆様にご報告申し上げます。結成より我々を応援して頂いた皆々様には、この二十余年もの間、格別のご高配を賜りました事、心より御礼申し上げます」として文書を掲載。文書では「ひとまず終止符を打つ事にはなりましたが あくまでも前向きなもので特に仲が悪くなった訳でもないですし 変わらず馬鹿な関係でいたいと思ってます」と先を見据えた。



ピーチも「今月27日をもってかたつむりは解散する事になりました」と報告。「少しでも応援してくれた方々、携わってくださった方々、ありがとうございました！各々活動は続けます」と周囲に感謝しつつ、解散後の活動に言及した。



同グループは元々、林と中澤のコンビとして結成され、2009年に活動休止、12年に再始動と紆余（うよ）曲折あり、17年からピーチを加えたトリオとして活動していた。



（よろず～ニュース編集部）