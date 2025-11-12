プロ野球・阪神は12日、第54回三井ゴールデン・グラブ賞に選出された7選手のコメントを発表しました。

今季は2位に13ゲーム差を付ける圧倒的な強さを見せて、セ・リーグ優勝を果たした阪神。12球団最少の失策数57と堅い守備を誇ったチームから、リーグ最多の7選手がGG賞に選出されています。

同賞に輝いたのは村上頌樹投手、坂本誠志郎選手、大山悠輔選手、中野拓夢選手、佐藤輝明選手、近本光司選手、森下翔太選手です。

村上投手、佐藤選手、森下選手は初の受賞。坂本選手、大山選手、中野選手はそれぞれ2年ぶり2回目の受賞です。そして近本選手は今回同賞に選出された選手の中では楽天・辰己涼介選手と並んで最多タイとなる、5年連続5回目の受賞となりました。

▼以下、コメント全文

【投手 村上頌樹投手(初受賞)】

取りたいと思っていた賞だったのでとても嬉しいですし、他にもたくさん好投手がいる中で選んでいただいたことを光栄に思います。また来年以降も選出いただけるように頑張りますので応援よろしくお願いします。

【捕手 坂本誠志郎選手(2年ぶり2回目)】

2年前に受賞して以降、またこの賞を取ることがひとつの目標だったので本当に嬉しく思います。また自分を律して更に精進したいと思います。

【1塁手 大山悠輔選手(2年ぶり2回目)】

シーズンが始まる前から目標のひとつとして掲げていたので非常に嬉しいです。たくさんの方に支えてもらった結果だと思うので感謝を伝えたいです。ありがとうございます。

【2塁手 中野拓夢選手(2年ぶり2回目)】

素晴らしい方々がいる中で受賞できたことをとても嬉しく思います。しっかり練習に励み、この賞に恥じないプレーを来シーズンもお見せできるように頑張ります。

【3塁手 佐藤輝明選手(初受賞)】

田中コーチとキャンプから取り組んできたことがひとつ形になったと思います。田中コーチだけではないですが、支えてくれた全ての方に感謝したいです。まだまだ課題も残っているので、更に上を目指して頑張りたいと思います。

【外野手 近本光司選手(5年連続5回目)】

5年連続で選出していただき、大変光栄に思います。支えてくださった全ての方に感謝したいです。これに満足することなく、来年以降もこの賞に恥じないプレーをグラウンドでお見せできるよう、精一杯努力します。

【外野手 森下翔太選手(初受賞)】今年の目標にしていた賞だったのですごく嬉しいです。自分だけの力ではなくて、色々な人に支えられて取れた賞だと思うので感謝しています。来年以降も毎年受賞できる選手になるために、もっとレベルアップしていきたいと思います。ありがとうございます！