◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)

サッカーFIFA U-17ワールドカップは現地11日、グループI、J、K、Lの第3戦が行われました。

48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。

グループIは、首位アメリカが3位チェコに1-0で勝利。また2位ブルキナファソが4位タジキスタンに2-0で勝ちました。この結果、1位アメリカ、2位ブルキナファソ、3位チェコと順位変動なく、この3チームがノックアウトステージ進出を決めました。

グループJは、首位のアイルランドが3位パラグアイとスコアレスドローで勝ち点7とし首位を堅持。2位ウズベキスタンが6-1と4位パナマを圧倒し勝ち点6と首位に肉薄するも2位。この結果、首位アイルランドと2位ウズベキスタン、3位パラグアイも次のステージへ駒を進めました。

グループKは、首位のフランスが3位ウガンダに0-1で敗れる波乱。また勝ち点4で並んでいたカナダもチリに1-2と敗戦。このため全チームが勝ち点4で並ぶ事態となりましたが、得失点差で首位フランス、2位カナダ、3位ウガンダ、4位チリとなり、上位3か国がノックアウトステージ進出となりました。チリはあとわずか及びませんでした。

グループLは、1位オーストリアが4-1で4位ニュージーランドを下し、2位マリは3位サウジアラビアに2-0で勝利。順当に上位のオーストリアとマリがグループリーグを突破しました。

この結果、グループリーグすべての試合が終了。ノックアウトステージに進出する32チームが決定しました。

【11日に行われたグループステージ第3戦】

＜I組＞

アメリカ 1-0 チェコ

ブルキナファソ 2-0 タジキスタン

＜J組＞

アイルランド 0-0 パラグアイ

ウズベキスタン 6-1パナマ

＜K組＞

ウガンダ 1-0 フランス

チリ 2-1 カナダ

＜L組＞

マリ 2-0 サウジアラビア

オーストリア 4-1 ニュージーランド

【ノックアウトステージ進出決定した32か国】＜グループA＞イタリア/南アフリカ＜グループB＞日本/ポルトガル/モロッコ＜グループC＞セネガル/クロアチア＜グループD＞アルゼンチン/ベルギー/チュニジア＜グループE＞ベネズエラ/イングランド/エジプト＜グループF＞スイス/韓国/メキシコ＜グループG＞ドイツ/コロンビア/北朝鮮＜グループH＞ブラジル/ザンビア＜グループI＞アメリカ/ブルキナファソ/チェコ＜グループJ＞アイルランド/ウズベキスタン/パラグアイ＜グループK＞フランス/カナダ/ウガンダ＜グループL＞オーストリア/マリ