【サッカーU-17W杯】K組全チーム勝点4で並ぶも得失点差でチリが敗退… アメリカ、アイルランド、オーストリアが順当に首位突破
◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)
サッカーFIFA U-17ワールドカップは現地11日、グループI、J、K、Lの第3戦が行われました。
48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。
グループIは、首位アメリカが3位チェコに1-0で勝利。また2位ブルキナファソが4位タジキスタンに2-0で勝ちました。この結果、1位アメリカ、2位ブルキナファソ、3位チェコと順位変動なく、この3チームがノックアウトステージ進出を決めました。
グループJは、首位のアイルランドが3位パラグアイとスコアレスドローで勝ち点7とし首位を堅持。2位ウズベキスタンが6-1と4位パナマを圧倒し勝ち点6と首位に肉薄するも2位。この結果、首位アイルランドと2位ウズベキスタン、3位パラグアイも次のステージへ駒を進めました。
グループKは、首位のフランスが3位ウガンダに0-1で敗れる波乱。また勝ち点4で並んでいたカナダもチリに1-2と敗戦。このため全チームが勝ち点4で並ぶ事態となりましたが、得失点差で首位フランス、2位カナダ、3位ウガンダ、4位チリとなり、上位3か国がノックアウトステージ進出となりました。チリはあとわずか及びませんでした。
グループLは、1位オーストリアが4-1で4位ニュージーランドを下し、2位マリは3位サウジアラビアに2-0で勝利。順当に上位のオーストリアとマリがグループリーグを突破しました。
この結果、グループリーグすべての試合が終了。ノックアウトステージに進出する32チームが決定しました。
【11日に行われたグループステージ第3戦】
＜I組＞
アメリカ 1-0 チェコ
ブルキナファソ 2-0 タジキスタン
＜J組＞
アイルランド 0-0 パラグアイ
ウズベキスタン 6-1パナマ
＜K組＞
ウガンダ 1-0 フランス
チリ 2-1 カナダ
＜L組＞
マリ 2-0 サウジアラビア
オーストリア 4-1 ニュージーランド
＜グループA＞イタリア/南アフリカ
＜グループB＞日本/ポルトガル/モロッコ
＜グループC＞セネガル/クロアチア
＜グループD＞アルゼンチン/ベルギー/チュニジア
＜グループE＞ベネズエラ/イングランド/エジプト
＜グループF＞スイス/韓国/メキシコ
＜グループG＞ドイツ/コロンビア/北朝鮮
＜グループH＞ブラジル/ザンビア
＜グループI＞アメリカ/ブルキナファソ/チェコ
＜グループJ＞アイルランド/ウズベキスタン/パラグアイ
＜グループK＞フランス/カナダ/ウガンダ
＜グループL＞オーストリア/マリ