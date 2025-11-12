酒田市の食品加工会社がアルゼンチン産のイカを混ぜた商品を「国産」などと不適正に表示していた問題で、背景には深刻なスルメイカの不漁がありました。



この問題は酒田市の食品加工会社「山形飛鳥」が少なくともおととし9月からことし6月までの間に、原材料名の原産国表示が不適正な商品合わせて47万個余りと業務用のイカおよそ29トンを新潟県内の関連会社に販売したものです。

問題の商品には国産のスルメイカとアルゼンチン産のアルゼンチンマツイカを混ぜて使用していました。しかし、パッケージの原材料名には国産のイカと表示していたり、原産地を表示しないなどの不適正な表示があり、食品表示法に違反していました。

「山形飛鳥」は県に対し、「スルメイカが不漁のため原材料に他のイカを入れてしまった。スルメイカと同等の品質であるため商品に使っても差し支えないと思った」と説明しています。

会社側の説明では、アルゼンチン産のイカを輸入したのは不適正な表示が始まったおととし9月からだということです。

今回の問題を引き起こした深刻なスルメイカの不漁。





第51日栄丸漁労長 田高利尋さん（55）「ここ数年、この年末は全然取れない。油代にもならない感じ」青森県むつ市の第51日栄丸は9月下旬に日本海へ回りましたがスルメイカは不漁だったといいます。そのため、別の種類のイカを狙って石川県沖で操業する中、酒田港に寄港しました。第51日栄丸漁労長 田高利尋さん（55）（この後は？）「大和堆もしくは庄内沖へ操業している船がいないため何もイカの情報がない。水温図を見て船で走るだけ」県漁協によりますと、小型船などによる生イカと中型船の上で冷凍する船凍イカをあわせた県内の漁獲高は2020年にはおよそ2223トンだったものが、去年（2024年）はおよそ195トンと5年前の10分の1以下に大きく落ち込みました。ここ数年は不漁が続き、これに伴い価格も高騰しているといいます。山形飛鳥にイカを卸している県漁協は。県漁協西村盛専務理事「山形飛鳥の扱いは一時期よりも数量的に少なくなっていた。去年20匹ちょっとしか入っていないイカが1箱2万4千円した。8キロしか入っていないのに。我々も加工場持っているがそういう状態では加工屋さんは手が出ない」山形飛鳥は国や県の指導に従い、製造・販売している全商品の点検や再発防止対策に取り組むとしています。