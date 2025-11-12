「侍ジャパン強化合宿」（１２日、宮崎）

野球日本代表・侍ジャパンは６日から行ってきた強化合宿を打ち上げた。広島から代表に選出されている森浦大輔投手（２７）と小園海斗内野手（２５）は、充実の表情で合宿を振り返った。

森浦は１１日・広島戦で九回２死満塁のピンチを１球で火消しするなど、アピールに成功。「しっかり調整できた」とうなずいた。最終日のこの日は、“教授”こと日本ハム・北山と約１０分間話し込み、「投球データの分析について教えてもらいました」と最後まで有意義な時間を過ごした。

小園は合宿初日から持ち前のコミュニケーション能力を発揮。阪神・森下、ＤｅＮＡ・牧らと打撃談議を交わした。「いろんな感覚持ってる選手が多いので勉強になりました」と、多くの収穫があったことを明かし、「自分の引き出しにしたい」と自身の成長につなげていく考えを示した。

次なる舞台は１５、１６日行われる韓国との強化試合。小園は「すごい強いチーム」と警戒しつつ、「より一層気持ちを高めていきたい。気合入れます」と“韓国キラー”襲名へ、闘志を燃やした。