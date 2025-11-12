楽天は１２日、育成選手の平良竜哉内野手、古賀康誠投手と支配下選手契約に合意したことを発表した。

平良はＮＴＴ西日本から２０２２年ドラフト５位で入団。今季の２軍成績は６１試合に出場し、打率・３５４。１本塁打、１６打点、１５盗塁だった。

平良は球団を通して、「今シーズンでの支配下復帰はできませんでしたが、諦めずに結果を残せば来シーズンは支配下になれるかもしれないというモチベーションで最後までシーズンを戦っていました。一生懸命やってきて本当に良かったなという気持ちです。来シーズンはまず開幕一軍を目指し、その先でたくさんアピールしてレギュラーを勝ち取れるように頑張ります」とコメントした。

また古賀は下関国際高から２０２２年育成ドラフト２位で入団。今季の２軍成績は１９試合に登板して、５勝５敗１セーブ。防御率は４・３１だった。

古賀は球団を通して「まずはスタートラインにやっと立てたなという気持ちです。自分の課題をひとつずつクリアしていけば支配下に近づくと信じて、強い気持ちでプレーしていました。来シーズンは初勝利、そして１試合でも多く一軍の舞台で投げることができるように頑張ります」とコメントした。