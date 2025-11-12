ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役（初代）などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「柿の食べ方のバリエーションが増えて大喜びなのです」 【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、大学時代の同級生が「自宅の庭に実った柿で作った干し柿を届けてくれました」と投稿。その干し柿を「早速、私の見える窓際に吊るしてもらいました」という津久井さんは、「干し柿って美味しいんですよね〜 育てている最中についつい食べたくなるんですよね〜 この食べ方を発見した人に感謝です」と、干し柿に対する自身の思い入れを綴りました。





そして干し柿を届けてくれた友人に、「ありがとう〜 楽しみが一つ増えました」と、感謝の言葉を綴り、締めくくっています。







2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。





津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。

【担当：芸能情報ステーション】