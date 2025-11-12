お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人、ナダルが９日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「コロコロチキチキペッパーズの『よろチキチャンネル』」を更新。「【ナダル流の対処法】今まで絡まれたヤバい一般人６選【コロチキ】」と題した動画を公開した。

西野は「今回はヤバい一般人の対処法ということで。ちょっと僕ら色んな体験をしてきましたけれど。ちょっとこう。一般の方に絡まれるっていうのが何個か過去にあって。他の芸人さんよりも、やっぱり多いみたいですね。芸風的にも。どういった対処法をしたらいいのかっていうのを考えていこうという」と話した。

西野は営業中に客から蹴り飛ばされた経験を回顧。「パチンコ営業で。客席に降りてマッチョポーズしてたらホンマにめっちゃ怖い細いおじさんにバァーン！って蹴られるっていう事件があって。ネットニュースにもなったんですけど。これをだからどう対処してったらいいんやろうなっていう。俺はそんときは。ちなみに蹴られた後、黙ってしまって」と振り返った。

ナダルも「固まってたな…。俺もなんか（会場が）シーンってなったから。蹴られた。西野。めっちゃヤバいやつおる。『あかんで！蹴ったら！』って言いましたけど。西野はずっと黙って固まってたけど」と述懐した。

西野は「俺はずっと固まって立ってたっていう…。それじゃない。何かあったんかなっていう。蹴られたときに。一番いい形は何やったんやろう？っていう」と話した。

ナダルが「蹴り飛ばし返す」という対処法を提案すると、西野は「いや、あかんやろ？そこだけ切り取られてたら。俺がお客さんをパーンって蹴ってるだけの動画が回ったらあかんから。そんなんとかよぎって。俺は立ちつくして。やり返すって一番あかんやつやから」と苦笑。

つづけて「だから、もう客席に降りないことですね。客席に降りちゃったら、蹴れる範囲というか射程距離やから」と反省していた。