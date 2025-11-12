酒造りに適した気温の低い時期を迎えています。全国で30社ほどしかないどぶろく製造の許可を受ける石川県中能登町の神社で12日、どぶろく検定が行われ、検査員が出来栄えを品評しました。

樽の中で熟成されたどぶろく。コメ特有の芳醇で甘い香りが漂います。

中能登町は2014年に「どぶろく特区」の認定を受けたことで、町内全域でどぶろくの製造が可能となりました。

天日陰比竎神社（あめひかげひめじんじゃ）では、江戸の藩政時代より前から神事用のどぶろくが作られていて、地域の伝統を受け継いでいます。

2025年は猛暑の影響で例年より遅い10月下旬から醸造を始め、地元産のコメと水のみを使って265リットルのどぶろくができあがりました。

国税局鑑定官「辛口で良いどぶろくに」

12日は、金沢国税局の検査員らが試飲して出来栄えを確かめていました。

金沢国税局・坂本和俊鑑定官室長「今年は夏暑かったせいもあってお米が溶けにくい性質があった。発酵自体はうまくいっているので、辛口で良いどぶろくになっている」

天日陰比竎神社・船木清崇禰宜「気温が高い日が10月中旬以降続いたので、寒造りといって涼しい時に作ったほうが良いが、気温の管理が大変だった」

どぶろくは12月5日の新嘗祭などで振る舞われるということです。