インフルエンザの感染拡大が止まりません。先週、石川県内に2024年より1か月以上早く注意報が発令される中、金沢市内のクリニックには多くの患者が訪れていました。

金沢市田上本町にあるやまぐち内科クリニックでは、11月に入りクリニックにはインフルエンザの症状を訴え診察を受ける患者が増えたといいます。

やまぐち内科クリニック・山口泰志医師「先週から今週にかけてインフルエンザが急に増えた。二日間で先週と同じくらいになっているかなり増えている」

県が発表した県内47の定点医療機関で9日までの1週間にインフルエンザと診断された患者は913人です。

1医療機関あたりの平均は19.43人で2024年の同じ時期と比べ21倍の多さです。

コロナに感染した50代女性「もうすごいです。すっごい流行ってる。会社とかお客様とか」

70代夫婦「インフルエンザの予防接種」「いつも12月に入ってから（予防接種を）打つが、今年は流行が早いということで1か月くらい打つのが早い」

クリニックには中学生の姿も。

中学生「咳がひどくて。最近になって3人くらい一気に休んだり次の日風邪みたいな感じでマスクしてたり、咳してたり」

親「学級閉鎖になったとかは聞いている」

インフル急増の要因は「気候の急激な変化」

こうした状況を受け、県は5日にインフルエンザ注意報を発表しました。現在の方法で集計を取り始めた2008年以降では、2023年と並び最も早い発令です。

流行が早まっていることについて、季節の急な移り変わりが無視できない要因だと山口医師はとらえています。

やまぐち内科クリニック・山口泰志医師「非常に暑い夏が続いたあといきなり寒くなった。そういった気候の急激な変化に健康状態がなかなか耐え切れない」

年末年始に向けさらに人の出入りが増えるこの時期。感染の拡大に医師は警鐘を鳴らします。

やまぐち内科クリニック・山口泰志「医師感染症の予防はうがいと手洗い。そしてマスク。それは絶対忘れないように。特に人混みに行くとき、大勢が集まるようなところに行くときは必ずマスクをするようにしてほしい」

インフルエンザのさらなる流行に備え、日々の基本的な予防対策が私たちの健康を守ります。