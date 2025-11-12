声優・高尾奏音の公式ファンクラブ登場 会員限定ラジオや動画、生配信など展開
声優・高尾奏音のオフィシャルファンクラブ「高尾山のんのん村」がオープンした。
【写真】国民的声優！三つ編みツインテール姿の高尾奏音
高尾は、2002年生まれ、東京都出身の声優。2014年に「国民的声優グランプリ」グランプリを受賞してデビュー。その後はメディアミックスプロジェクト『BanG Dream! Ave Mujica』の豊川祥子／オブリビオニス役をはじめ、『この素晴らしい世界に祝福を！』アイリス役や『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』華暮愛々役など、多数のキャラクターを演じている。
また、幼少期から親しむピアノでは、ミラノ国際ジュニアピアノコンクールで最高位を受賞するほどの実績を持ち、その高い音楽性を活かして、『BanG Dream! Ave Mujica』ではキーボードを担当、リアルバンド活動も展開している。
2025年11月22日には、上海にて、「高尾奏音 Fan meeting in SHANGHAI 〜響け！午後のTea Time〜」の開催が決定。国内外問わず多くのファンを魅了している。
オフィシャルファンクラブでは、有料会員に登録すると、会員限定のラジオや動画、生配信など、スペシャルな特典を楽しめる。
■オフィシャルファンクラブ名
高尾奏音OFFICIAL FANCLUB「高尾山のんのん村」
■会費
月額 550円（税込）
■有料会員コンテンツ
・ラジオ
・動画
・壁紙
・生配信
・チャット
・Store
・バースデーメール
