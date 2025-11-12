水瀬いのりがInstagramを更新し、10周年記念ライブツアー「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」の北海道公演のオフショットを公開した。

参考：水瀬いのり、ゴシック衣装披露でキュン死続出か “いのり図鑑”最新回の秘蔵ショットが大反響

投稿には、さっぽろテレビ塔など観光地を楽しむ姿や、ペンギンを真似たショットなどが並び、ファンの間で話題に。「#冬生まれなので寒さには強いと自負してる #空気がシャキッとしてて気持ちよかった」と添えられたハッシュタグからも、冬の北海道を満喫している様子がうかがえる。

水瀬は2015年12月2日、自身の20歳の誕生日にアーティストデビューし、今年で活動10周年を迎える。10月12日から始まった本ツアーは、兵庫を皮切りに静岡、福岡、岡山、北海道、愛知を巡り、ツアーファイナルは神奈川・横浜アリーナで2日間にわたって開催予定だ。

ツアータイトルの由来にもなったベストアルバム『Travel Record』は、水瀬の10年の歩みをまとめた初のベスト盤。デビューシングル「夢のつぼみ」から全タイトルの表題曲・リード曲を中心に全23曲を収録し、これまでの音楽活動を“旅の記録”として刻んでいる。

SNSでは、水瀬が北海道を満喫する姿や“ペンギンポーズ”に対する温かなコメントが相次いだ。（文＝リアルサウンド編集部）