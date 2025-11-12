双子出産の中川翔子、12月頭に生ラジオで仕事復帰へ「ドキドキするなあ」
9月末に双子男児を出産した、タレントの中川翔子が12日、自身のインスタグラムを更新。12月頭に仕事復帰する予定であることを明かした。
【写真】かわいい！双子の成長ぶりを伝える中川翔子
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
中川はこの日、写真やイラストなどを添えて「夜通し双子をみまもりミルク。サイレントに吐いてるときあるから怖いから桂子さんがヘルプにきて、2人で双子を朝までみまもりながら昔話に花が咲く夜明けが眠いけど楽しいです。ずっと母娘ふたりで生きてきたから、双子が目の前にいるのが不思議です。わたしも母が働きながら育ててくれたこと、祖父や祖母にいろんなことしてもらったこと、思いを巡らせている夜明けです」と投稿。
続けて「わたしがしてもらったように双子に色んなこと体験させてあげたい。連れて行ってあげたい しあわせにしたい。中野の歴史や、昔あったけど大好きだったお店について話してます。あとは双子かわいいって言いあってるミルクあげる以外のみまもり時間みんな何してますか？親とどんなこと話しますか？わたしは今、区の助成の産後ケアに入院できました！いろいろプロに学びながら久しぶりに朝まで爆睡できた！回復してがんばるぞ！12月頭のラジオ生放送からついにお仕事復帰するのです！ドキドキするなあ」としたためた。
