目指す「自然豊かな長い通り」とは…アメリカ人観光客は初の“名古屋”でドコへ行くのか 世界目線で見た魅力
名古屋を訪れた外国人観光客は一体どこへ行くのか。アメリカ人観光客に同行すると、栄のヒサヤオオドオリパークを歩きながら、「自然が多くて美しい」と感動。夜は居酒屋でなごやめしや日本酒も満喫しました。
■“長い通り”の正体はヒサヤオオドオリパーク
名古屋初訪問のアメリカ人のジェマーさんに同行しました。
ジェマーさん：
「栄に行きたい。自然豊かな“長い通り”があって美しい。探検したい」
ジェマーさん：
「Wow！パリのエッフェル塔のようですね」
パリのエッフェル塔にそっくりと感動したのは「中部電力 MIRAI TOWER」。さらに公園内を歩いて自然を満喫します。
ジェマーさん：
「ニューヨークのセントラルパークはもっとたくさんの木が植わっている。ここは小さいが買い物、食べ物が充実していてとても興味深いです」
「ヒサヤオオドオリパーク」も、世界の名だたる観光名所に負けない魅力があるようです。
■居酒屋で“なごやめし”を堪能
ジェマーさんには、もう1つ行きたい場所がありました。
ジェマーさん：
「まだ日本で酒を飲んでいない。飲んでみたい」
居酒屋でお酒を楽しみたいとホテル近くの居酒屋へ。席に着くと、なごやめしを中心に5品を注文。まずは、「味噌串カツ」。
ジェマーさん：
「ウーン、オイシイ！」
味噌が口に合ったようです。続いては、名古屋名物の手羽先。
ジェマーさん：（うなずく）
反応はやや控えめですが、苦手ではない様子。そして、いよいよ楽しみにしていた日本酒です。
ジェマーさん：
「プハァ」
30分ほど飲食を楽しみました。
ジェマーさん：
「とてもよかった。名古屋で伝統的な居酒屋も体験して“マイ酒”も手に入れたしね」
ジェマーさんが一番気に入った名古屋めしは、味噌カツでした。
2025年10月27日放送