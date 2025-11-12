名古屋を訪れた外国人観光客は一体どこへ行くのか。アメリカ人観光客に同行すると、栄のヒサヤオオドオリパークを歩きながら、「自然が多くて美しい」と感動。夜は居酒屋でなごやめしや日本酒も満喫しました。

■“長い通り”の正体はヒサヤオオドオリパーク

名古屋初訪問のアメリカ人のジェマーさんに同行しました。

ジェマーさん：

「栄に行きたい。自然豊かな“長い通り”があって美しい。探検したい」





その“長い通り”とは、「ヒサヤオオドオリパーク」でした。ジェマーさん：「Wow！パリのエッフェル塔のようですね」

パリのエッフェル塔にそっくりと感動したのは「中部電力 MIRAI TOWER」。さらに公園内を歩いて自然を満喫します。



ジェマーさん：

「ニューヨークのセントラルパークはもっとたくさんの木が植わっている。ここは小さいが買い物、食べ物が充実していてとても興味深いです」

「ヒサヤオオドオリパーク」も、世界の名だたる観光名所に負けない魅力があるようです。

■居酒屋で“なごやめし”を堪能

ジェマーさんには、もう1つ行きたい場所がありました。



ジェマーさん：

「まだ日本で酒を飲んでいない。飲んでみたい」



居酒屋でお酒を楽しみたいとホテル近くの居酒屋へ。席に着くと、なごやめしを中心に5品を注文。まずは、「味噌串カツ」。



ジェマーさん：

「ウーン、オイシイ！」

味噌が口に合ったようです。続いては、名古屋名物の手羽先。



ジェマーさん：（うなずく）



反応はやや控えめですが、苦手ではない様子。そして、いよいよ楽しみにしていた日本酒です。

ジェマーさん：

「プハァ」



30分ほど飲食を楽しみました。

ジェマーさん：

「とてもよかった。名古屋で伝統的な居酒屋も体験して“マイ酒”も手に入れたしね」



ジェマーさんが一番気に入った名古屋めしは、味噌カツでした。



2025年10月27日放送