ÆüËÜÀï¤ÇÂç¼ºÂÖ¤ÎCB¤¬Í½ÁÛ³°¤ÎºÆ¾·½¸¡£¡Ö¥ß¥¹¤Ç½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤¬¸«¤»¤¿ÆÃÂç¤Î¡ÈÃËµ¤¡É¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥»¥ì¥½¥ó¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿10·î14Æü¤Î»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Íµ¼Ô¤¬¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ËÊ°Á³¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤ÇÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢º£¸å¡¢¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¼«·³¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÆîÌî¹ª¼Â¤Ë¸í¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹ÄËº¨¤Î¼ººö¤òÈÈ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤½¤³¤Í¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£²¼ºÅÀ¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤¿CB¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡Ê¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¡Ë¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÎÅú¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ú¤ÆÁ°¡£º£¸å¡¢£Æ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢11·î£³Æü¡¢¤³¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í´ÆÆÄ¤ÏÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢11·î¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê15Æü¡¿¥»¥Í¥¬¥ëÀï¡¢18Æü¡¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡Ë¤Ë£Æ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤òºÆ¤Ó¾·½¸¤·¤¿¡£¡ÖÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¡×¡¢¡Ö¥ß¥¹¤ÏÁª¼ê¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÎÈ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤È¶¦¤Ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¶ÃØ³¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ì¥½¥ó¤ÇÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËµêÃÆ¤µ¤ì¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡Åö¤Î£Æ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¡¢¤½¤Î£²Æü¸å¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÁ´¹ñ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç±¦CK¤ò¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¡£°ú¤Â³¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¥»¥ì¥½¥ó¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×
¡¡¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤½¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï¹â¤µ¤È¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢CB¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£º£Ç¯£±·îËö¤Ë¤Ï¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎCF¥Õ¥Ã¥¡Ê¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¡Ë¤ò´°àú¤ËÉõ¤¸¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤À¡×¤È¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ì¥½¥ó¤ÎCB¤ÇÍèÇ¯¤Î£×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤êÅö³Î¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡Ê¥Ñ¥ê£Ó£Ç¡Ë¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¡¢¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Ë¤Î£³¿Í¡££Æ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É¡Ê¥Ñ¥êSG¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥í¡Ê¥ê¡¼¥ë¡Ë¤é¤È¶¦¤Ë¡Ö£´ÈÖ¼ê¡×¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤ï¤ÐÅöÍîÀþ¾å¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀï¸å¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥¹¤òÏÍ¤Ó¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÏÆÃÂç¤Î¡ÈÃËµ¤ ¡É¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÏÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤«¤é¤ÌÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¶áÇ¯¡¢¸Î¾ã¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬100Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¾·½¸¤·¤Ê¤¤¡£80Í¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¾·½¸¤ò¸«Á÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¤·¤µ¤È¸·³Ê¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Áª¼ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë´ð½à¤È¿®Ç°¡½¡½¡£¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ê¸¡üÂôÅÄ·¼ÌÀ
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1986Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ø°Ü¤ê½»¤ß¡¢°Ê¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆîÊÆ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀìÌç»ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢°ìÈÌ»æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Þ¥é¥«¥Ê¥ó¤ÎÈá·à¡Ù¡¢¡Ø¾ðÇ®¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£1955Ç¯¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ñÆâ¤Ç¥¬¡¼¥Ê¡õ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡ªÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤ÇÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢º£¸å¡¢¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¼«·³¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÆîÌî¹ª¼Â¤Ë¸í¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤¹ÄËº¨¤Î¼ººö¤òÈÈ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤½¤³¤Í¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£²¼ºÅÀ¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤¿CB¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡Ê¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¡Ë¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ú¤ÆÁ°¡£º£¸å¡¢£Æ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢11·î£³Æü¡¢¤³¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í´ÆÆÄ¤ÏÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢11·î¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê15Æü¡¿¥»¥Í¥¬¥ëÀï¡¢18Æü¡¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡Ë¤Ë£Æ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤òºÆ¤Ó¾·½¸¤·¤¿¡£¡ÖÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¡×¡¢¡Ö¥ß¥¹¤ÏÁª¼ê¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÎÈ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤È¶¦¤Ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¶ÃØ³¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ì¥½¥ó¤ÇÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËµêÃÆ¤µ¤ì¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡Åö¤Î£Æ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¡¢¤½¤Î£²Æü¸å¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÁ´¹ñ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç±¦CK¤ò¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¡£°ú¤Â³¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¥»¥ì¥½¥ó¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×
¡¡¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤½¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï¹â¤µ¤È¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢CB¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£º£Ç¯£±·îËö¤Ë¤Ï¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎCF¥Õ¥Ã¥¡Ê¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥ß¥Í¥¤¥í¡Ë¤ò´°àú¤ËÉõ¤¸¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤À¡×¤È¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ì¥½¥ó¤ÎCB¤ÇÍèÇ¯¤Î£×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤êÅö³Î¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡Ê¥Ñ¥ê£Ó£Ç¡Ë¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¡¢¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Ë¤Î£³¿Í¡££Æ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É¡Ê¥Ñ¥êSG¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥í¡Ê¥ê¡¼¥ë¡Ë¤é¤È¶¦¤Ë¡Ö£´ÈÖ¼ê¡×¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤ï¤ÐÅöÍîÀþ¾å¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀï¸å¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥¹¤òÏÍ¤Ó¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÏÆÃÂç¤Î¡ÈÃËµ¤ ¡É¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÏÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤«¤é¤ÌÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¶áÇ¯¡¢¸Î¾ã¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬100Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¾·½¸¤·¤Ê¤¤¡£80Í¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¾·½¸¤ò¸«Á÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¤·¤µ¤È¸·³Ê¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Áª¼ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë´ð½à¤È¿®Ç°¡½¡½¡£¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ê¸¡üÂôÅÄ·¼ÌÀ
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1986Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ø°Ü¤ê½»¤ß¡¢°Ê¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆîÊÆ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀìÌç»ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢°ìÈÌ»æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Þ¥é¥«¥Ê¥ó¤ÎÈá·à¡Ù¡¢¡Ø¾ðÇ®¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£1955Ç¯¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ñÆâ¤Ç¥¬¡¼¥Ê¡õ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡ªÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª