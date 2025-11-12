「これほんますごいこと！」ミキ・亜生、巨大バス釣りショットに反響！ 「すんんごーー！」「でかい」
お笑いコンビ・ミキの亜生さんは11月11日、自身のInstagramを更新。バス釣りのショットを公開しました。
【写真】ミキ・亜生、バス釣りショットに反響！
この投稿にファンからは、「型も良くてバスもきれいですね」「すんんごーー！うらやましいです」「でかい」「琵琶湖もきてー！」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】ミキ・亜生、バス釣りショットに反響！
「型も良くてバスもきれい」亜生さんは「地元の方（@4green）とバス釣り！2人で15キロくらい釣りました！これほんますごいこと！ほとんどこの方が釣られてましたが……。凄過ぎる……。死ぬほど楽しかった、、」とつづり、3枚の写真を投稿しました。1枚目では、両手で大きなバスを抱え、満面の笑みを浮かべる亜生さんの姿が印象的。うれしさと楽しさが伝わってきます。
「すてきな仲間ですね」亜生さんは10月15日の投稿で、「兎さんとボートシーバス」とつづり、お笑いコンビ・ロングコートダディの兎さんとの釣りショットを公開。コメントでは、「兎さんカッコ良過ぎる」「おぉー！すごい」「すてきな仲間ですね」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)