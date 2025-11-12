12日の参議院予算委員会で、“年収の壁”引き上げについて論戦が繰り広げられた。

【映像】「総理 やってくれますね」高市総理に迫る榛葉議員

国民民主党の榛葉賀津也幹事長は、「いわゆる“103万円の壁”は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる」などとした去年の自民・公明・国民の3党幹事長合意について質問。「ガソリン税暫定税率廃止、ありがとうございました。残すは103万円の壁です。もう1つの約束、宿題、総理これやってくれますね」と迫った。

高市早苗総理は「今、働き控えが最ももったいない状況だ。多くの方々の手取りを増やす、これによってゆとりができて、生活にゆとりがなかったら経済は良くならない。そのために少しでも手取りが増えるように、そして働き控えがないように、皆様とともに歩んでまいりたい。議論を深めてまいりましょう」と答弁。

ここから壁の178万円引き上げについて榛葉議員の追及が本格化する。178万円の根拠を聞かれた高市総理が「最低賃金を根拠にされたということは伺いました」と答えると、榛葉議員は「1995年の最低賃金から1.73倍、だからこそ178万円」としたうえで、「総理はいつも、『物価に連動した形で引き上げる』と言うが、物価に連動した形だと103万円がいくらになるのか？」と質問。

青木財務省主税局長が「これから与党の税制調査会で議論するので私どもから具体的な数字は申し上げられないが、足元の物価上昇率はだいたい前年同月比で2.9％程度だ」と答弁すると議場はざわつき、質疑はいったんストップした。

高市総理が「基礎控除と給与所得控除のうちどちらをどれだけ上げるのかといった判断もある。これから議論の上、だいたいの目安をお互いに導き出していきたい」と答えると、榛葉議員は「おそらく120、130いかないとかそんな数字だと思うんですね。ただ、合意書は178に近づけるという約束なんです。物価上昇率だと全然この約束に近づかない。178というのが合意書に書いてあるので、なるべく178に近づけるよう努力してほしいが、いかがか」とさらに追及。

高市総理は「できる限りという目標、方向性は同じでございます。ただ、基礎控除が原則すべての納税者に適用されるものであるのに対し、最低賃金は給与所得者の一部にのみ適用されるということから考えると、基礎控除を最低賃金に連動して調整するというのは適当ではない、というのが現在の私たちの考え方だ。それから働き控えをなくすために講ずる施策としては中低所得者に集中するほうがいいと考えるが、仮にすべての納税者に最低賃金に連動して基礎控除を引き上げた場合にはむしろ高所得の方に多額の減税の恩恵が及ぶということは留意しないといけない」としたうえで、「対決より解決を目指すのであれば、お互いに関所を乗り越えていかないかんと思っている。103万円の壁についても御党から具体的な提案があればしっかり政調会長に受けて立ってもらう」と答えた。

榛葉議員は「中間層をどう強くして日本を強くするかだ。年金は物価と賃金が合わさっている。同様に賃金上昇率を加えるのは当然だと思うので、ぜひ総理大臣、政調会長に前向きに検討するよう指示を出してくれますか」と詰め寄ると、高市総理は「とにかく関所を越えられるかどうか、頑張らせます」と答弁。榛葉議員は「一緒に関所を越えましょう」と期待を寄せた。

（『ABEMA NEWS』より）