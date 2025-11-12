将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が11月12日、京都市の「京都競馬場」で第4局1日目の対局を行い、佐々木八段が85手目を封じて指し掛けとした。あす13日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

【映像】佐々木八段 封じ手の瞬間

京都競馬場の開場100周年を記念して開催されている竜王戦第4局。日本中央競馬会の競馬場で将棋の公式戦が開催されるのは初めてで、本局の対局場はゴール板に面した貴賓室の「菊の間」で行われている。

シリーズは藤井竜王が3連勝中。本局で防衛を決めるのか、後がない佐々木八段が踏ん張るのか、両者の攻防戦に注目が集まっている。第4局は、佐々木八段の先手で角換わりの出だしに。じりじりとした展開から千日手への進行もあると見られていたが、佐々木八段が打開。ABEMAの中継に出演した戸辺誠七段（39）は、「佐々木八段はどのタイミングで総攻撃を仕掛けていくのか」と今後の進行を見据えていた。

午後6時、立会人の山崎隆之九段（44）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の佐々木八段はすぐに封じる意思を示し指し掛けとした。封じ手の考慮時間は45分。

本局で藤井竜王が勝利した場合、5連覇で付与される「永世竜王」の称号を獲得することとなる。渡辺明九段（41）、羽生善治九段（55）に続く史上3人目の偉業達成となるか、佐々木八段が食い止めるのか、今後の展開から目が離せない。

持ち時間は各8時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

▲佐々木勇気八段 4時間25分（消費3時間35分）

△藤井聡太竜王 4時間23分（消費3時間37分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）