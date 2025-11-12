平良は今季ファームで打率.354、出塁率.401の好成績

楽天は12日に平良竜哉内野手、古賀康誠投手と支配下選手契約に合意したことを発表した。

沖縄県出身の平良はNTT西日本から2022年ドラフト5位で入団。昨オフに頚椎椎間板ヘルニアに対する、全内視鏡下頚椎椎間孔拡大術を受け、育成契約となった。今季はファームで61試合に出場し、打率.354、出塁率.401、1本塁打、16打点、15盗塁の好成績を残した。

平良は球団を通じて「今シーズンでの支配下復帰はできませんでしたが、諦めずに結果を残せば来シーズンは支配下になれるかもしれないというモチベーションで最後までシーズンを戦っていました」とコメント。「一生懸命やってきて本当に良かったなという気持ちです。来シーズンはまず開幕1軍を目指し、その先でたくさんアピールしてレギュラーを勝ち取れるように頑張ります」と意気込みを語った。

2022年育成ドラフト2位で下関国際高から楽天入りした古賀は、今季ファームで19試合、100回1/3を投げて5勝5敗1セーブ、60奪三振、防御率4.31をマークした。支配下にあたり「まずはスタートラインにやっと立てたなという気持ちです。自分の課題をひとつずつクリアしていけば支配下に近づくと信じて、強い気持ちでプレーしていました」とした。「来シーズンは初勝利、そして1試合でも多く1軍の舞台で投げることができるように頑張ります」と話している。（Full-Count編集部）