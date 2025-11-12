受験か、それとも芸能活動に専念か？“2007年生まれ”K-POPアイドルたちの大学受験模様…明日試験
2026年度の大学修学能力試験（スヌン）が、いよいよ明日（13日）に迫っている。
【注目】受験する？しない？“2007年生”K-POPアイドルたちの大学受験模様
今年の受験対象は2007年生まれの高校3年生で、該当するアイドルグループのメンバーたちもスヌンに挑む予定だ。
ZEROBASEONEのハン・ユジン、そしてTWSのギョンミンが受験者として名を連ねている。ハン・ユジンとギョンミンは、グローバル活動で多忙なスケジュールの中でも学業を怠らず、芸能活動と学業の両立を目指す強い意志を見せている。
また、KickFlipのドンヒョン、iznaのユ・サラン、The Windのパク・ハユチャンもスヌン受験組に加わる。
一方で、学業よりも芸能活動に専念するため、スヌンを受験しないアイドルも多い。
IVEのイソは、スヌンを受験しないことを決定。所属事務所は「受験について長く議論を重ねた結果、本人が活動に専念したいという意向を示したため、そのように決定した」と説明した。
さらに、Hearts2Heartsのユハとステラ、ILLITのウォンヒ、iznaのチェ・ジョンウン、BABYMONSTERのアヒョンとラミも、スヌンを受験しないことが明らかになっている。