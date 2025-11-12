【篠澤広【水着Ver.】】 11月13日12時より予約開始 発売月：未定 価格：未定

ウェーブは、フィギュア「篠澤広【水着Ver.】」を11月13日12時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

本商品は「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「篠澤広」を水着姿で1/7スケールでフィギュア化したもの。

公開された画像では手元でハートマークを作ったポーズとなっており、夏らしい麦わら帽子や透けるような薄い肌や外にはねた毛先もグラデーションが入っている。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.