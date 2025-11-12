「学園アイドルマスター」よりフィギュア「篠澤広【水着Ver.】」が11月13日に予約開始
【篠澤広【水着Ver.】】 11月13日12時より予約開始 発売月：未定 価格：未定
ウェーブは、フィギュア「篠澤広【水着Ver.】」を11月13日12時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品は「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「篠澤広」を水着姿で1/7スケールでフィギュア化したもの。
公開された画像では手元でハートマークを作ったポーズとなっており、夏らしい麦わら帽子や透けるような薄い肌や外にはねた毛先もグラデーションが入っている。
【公開予告】- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) November 12, 2025
明日11月13日（木）AM12時にウェーブ公式サイト（https://t.co/chEjZcxHyn）にて、1/7スケール 篠澤広【水着Ver.】 の製品ページを公開＆予約開始予定！よろしくお願いします！ #学マス #篠澤広 pic.twitter.com/GKwSrzfrBR
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.