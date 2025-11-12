◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）

元巨人で、今オフ西武から戦力外通告を受けた松原聖弥外野手がトライアウトに参加。８打席に立ち、２安打２四球１盗塁と奮闘した。「僕の中ではもう少しできたかなという部分はあったんですけど、結果としてはマルチヒット打てたというところはプラスかなと感じています」とうなずいた。

松原は明星大から１６年育成ドラフト５位で巨人に入団し、１８年に支配下昇格。２１年には１３５試合に出場し打率２割７分４厘、１２本塁打と好成績を残した。２４年６月２４日に若林楽人外野手とのトレードで西武に移籍。２４試合に出場して８安打、打率１割２分３厘の成績だった。「移籍１年目というのは絶対に自分のポジションを勝ち取らないといけない年だったので、そこを取り切れなかったのは悔しかった」と昨年を振り返った。移籍２年目でプロ９年目の今季は８試合に出場し打率２割７分３厘。「若い子たちに負けてしまったのが現実。悔しい１年でした」と唇をかんだ。

トライアウトを受けるにあたり、巨人時代に同僚だった吉川、岸田、湯浅らからエールを受け取っていた。「『頑張って』ってみんなけっこう軽い感じでした（笑）」と明かした松原。今後については「戦力外になってすぐは、やっぱりＮＰＢでと思っていた。考え直してみて、海外だったり社会人だったりという選択肢はゼロではないなというのはあります」と率直な思いを明かした。