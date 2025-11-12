すべての部屋の販売価格が1億円を超えるとみられる超高級マンションブランドを、九州電力グループが発表しました。第1号物件は、福岡市中央区の大濠1丁目に建設が予定されています。

■九電不動産・大神徳仁社長

「本日お披露目する新ブランドのブランド名は『GROUNDI（グラウンディ）』。土地を意味する『GROUND』という名詞に、イタリア語の前置詞『DI』を組み合わせた名称です。」





12日、九州電力グループが発表した「GROUNDI」は、富裕層向けの超高級マンションブランドです。名前の通り、その土地の自然や風土に敬意を払い、地域の魅力をさらに高めることをコンセプトに掲げています。第1号物件は「グラウンディ大濠」です。

■照屋芳樹記者

「あちらが建設予定地です。2026年2月に解体工事が完了し、春ごろ着工予定だということです。」



福岡市中央区大濠1丁目。ことしの地価公示では福岡市の住宅地としては最も高い、1平方メートルあたり131万円となりました。

この場所に立つのが地上9階建てのマンションで、総戸数はわずか10戸です。



7階から最上階の9階は3フロアで1戸となっていて、専有面積はおよそ258平方メートル、大濠公園を一望できるテラスを備えたプレミアムルームです。



各部屋の販売価格は未定ですが、すべての部屋で1億円を超えるとみられています。

■大神社長

「実際にお住まいいただく方、投資目的ではない人に（購入してほしい）。」



高級マンションをめぐっては、海外の投資家などが居住以外の目的で購入するケースが相次いでいますが、九電不動産は対策や販売方法については検討中だとしています。



グラウンディ大濠は2026年春に着工し、2028年3月に完成予定です。