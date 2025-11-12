【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場：ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール （東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F) 入場料：無料

BANDAI SPIRITSは、「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xアカウントにて「S.H.Figuarts 真骨彫製法」の新商品予告画像を公開した。

公開された画像は「仮面ライダー龍騎」に登場する「仮面ライダー王蛇」のライダーズクレストとなっており、「仮面ライダー王蛇」立体化への期待が高まるものとなっている。

(C)石森プロ・東映