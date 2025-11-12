「仮面ライダー龍騎」より「仮面ライダー王蛇」がS.H.Figuarts 真骨彫製法で立体化か？
【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場：ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール （東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F) 入場料：無料
BANDAI SPIRITSは、「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xアカウントにて「S.H.Figuarts 真骨彫製法」の新商品予告画像を公開した。
公開された画像は「仮面ライダー龍騎」に登場する「仮面ライダー王蛇」のライダーズクレストとなっており、「仮面ライダー王蛇」立体化への期待が高まるものとなっている。
【 予告 】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) November 12, 2025
📍祭りの場所https://t.co/MIitZwLUmk#t_shf #魂ネイション2025 #t_n2025 pic.twitter.com/843hn3IF4X
(C)石森プロ・東映