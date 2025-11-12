紅葉の名所として知られる山形市のもみじ公園ではいま、木々の葉が美しく色付いています。園内には赤や黄など多彩な紅葉が広がっていました。



佐々木陶子アナウンサー「秋晴れの空が広がり、日差しが心地よい行楽日和。ここ山形市のもみじ公園では、鳥のさえずりが響く中、真っ赤に染まったモミジを一目見ようと多くの人たちが訪れています」



山形市東原町2丁目にある紅葉の名所・もみじ公園。池を囲むように植えられているおよそ190本のモミジは、今が見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。

寒暖差が大きくなった10月下旬から色付き始め11日から見頃となっています。





鶴岡市から「鶴岡です素晴らしい。赤とか緑もあってすごく心が癒される」山形市から「とっても天気が良くていい日に来れた」「モミジ、きれい」群馬から「街なかにこんなにきれいなもみじ公園があることにびっくりした」山形大学 学生「グラデーションになってるのがすごくきれいでここが好き」色鮮やかなモミジは今週末に見頃のピークを迎えるます。佐々木アナ「写真撮られてましたが何されてたんですか？」新潟から「推しのぬいぐるみにきれいな風景を見せてあげたくて。いいタイミングで来れたとてもきれいでコントラストがきれい。ぬいぐるみだけでなくモミジも撮っていた」どこから来た？「USA（アメリカ）」「美しい、こんなの初めて見た」「とても素敵。北海道と秋田にも行ったが日本の秋を満喫している」山形市によりますと、もみじ公園の紅葉は来週いっぱいまで楽しめるということです。