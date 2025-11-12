特徴的なスタイリング クロスオーバーに近い

DSが新しい名前を与え発売したのが、ハッチバックのNo4。メルセデス・ベンツAクラスやBMW 1シリーズといった競合へ伍する、フランスの雄といえる。先代のDS 4は、同ブランドで最も売れていたが、期待には大きく届いていなかった。

【画像】Aクラス／1シリーズへ伍するフランスの雄 DS No4 サイズの近いハッチバックたち 全130枚

支持率の拡大を目指すNo4の強みとなるのが、特徴的なスタイリング。最新の大型クロスオーバー、No8と歩調を合わせたLEDデイライトが、スリムなヘッドライトの両端で縦に伸びる。フロントグリルはワイドで、FFだがボンネットは僅かに伸ばされた。



DS No4 プラグイン・ハイブリッド・エトワール・ナッパレザー（欧州仕様）

サイズは全長4400mm、全幅1830mm、全高1490mmで、長さの割に背が高め。シルエットはクロスオーバーに近く、特有の存在感を放つ。

プラットフォームは、プジョー308などと同じステランティス・グループのEMP2を採用。パワートレインは、今回試乗したプラグイン・ハイブリッドの他、通常のハイブリッドとディーゼルも選択できる。バッテリーEV版の、No4 E-テンスも用意される。

電気で80km走れるHV BMWへ劣らない高級感

インテリアは、柔らかい肌触りのレザーと、上質なウッドトリムが目を引き、製造品質も高い。試乗車はトップグレードのエトワール・ナッパレザーで、BMWなどに劣らない高級感を得ていた。目線より下の部分的なプラスティックが、少し雰囲気を濁すが。

メーター用モニターは10.25インチで、中央のタッチモニターは10.0インチ。表示は鮮明で、システムの操作性も良い。タッチモニター下部に並ぶハードスイッチも、使いやすさへ貢献している。エアコンの温度調整などは、タッチモニターになるけれど。



DS No4 プラグイン・ハイブリッド・エトワール・ナッパレザー（欧州仕様）

前席側の空間にはゆとりがある一方、後席側は膝前も頭上もやや狭め。傾斜したルーフラインが影響し、身長の高い大人はリラックスしにくいかもしれない。荷室容量は390Lあり、AクラスのプラグインHVより広い。

市街地を静かにこなせる システム総合225ps

プラグイン・ハイブリッドの構成は、178psの1.6L 4気筒ガソリンターボに駆動用モーターを組み合わせたもの。ATは7速デュアルクラッチで、駆動用バッテリーは14.6kWhへ増量。電気だけで走れる距離は、先代の51kmから80kmへ伸びている。

発進時のデフォルトは、EVモード。駆動用モーターは110psあるため、静かに市街地をこなせる。車重は1693kgあり、軽快な感じまではないとしても。



DS No4 プラグイン・ハイブリッド・エトワール・ナッパレザー（欧州仕様）

ハイブリッド・モードを選ぶと、若干の振動をペダルへ伝えつつエンジンが始動。右足を傾けると、ノイズがボリュームアップする反面、速度上昇とは少し一致しない。システム総合で225psを誇り、0-100km/h加速は7.4秒でこなせるそうだ。

スポーツ・モードも備わるが、走りの印象の変化は限定的。快適性重視のDSというブランドにも、あまり似合わないような気がした。7速ATの変速は滑らか。反応は素早くないが、シフトパドルで変速もできる。

乗り心地が強み 回頭性は意外に鋭い

乗り心地は、No4の強み。細かな揺れは伝わるものの、市街地でも高速道路でも、しっとり穏やかに移動できる。風切り音が耳元で聞こえるとはいえ、転がり音も静かだ。

ステアリングの感触は薄めでも、反応は自然で、フロントが重く回頭性は意外に鋭い。ただし、スポーツ・モードにしても、目立って印象が引き締まるわけではない。グリップ力が高く、ロールも抑えられているが、攻め込むと限界は高くないことがわかる。



DS No4 プラグイン・ハイブリッド・エトワール・ナッパレザー（欧州仕様）

今回の燃費は、ポルトガルの市街地を含むルートの平均で19.4km/L。駆動用バッテリーの充電量が95％の状態で、メーターには電気だけで67km走れると表示されていた。

着実な進化 競争は今後も楽ではない？

先代の4から、着実な進化を果たしたNo4。伸延した電気だけで走れる距離や、クルーザーのように高級なインテリアなどは、明らかな強みだろう。周囲とは異なる、存在感あるスタイリングへ魅力を感じる人もいらっしゃるはず。

反面、狭めの車内空間や、もう少し磨けそうな運転体験、お高めの価格などが訴求力の足を引っ張っている。ライバルブランドの総合力を踏まえると、DSの競争は今後も楽ではないかもしれない。



DS No4 プラグイン・ハイブリッド・エトワール・ナッパレザー（欧州仕様）

◯：目を引くスタイリング 電気だけで80km近く走れる

△：個性の薄い運転体験 パワートレインの洗練度は高められる

DS No4 プラグイン・ハイブリッド・エトワール・ナッパレザー（欧州仕様）のスペック

英国価格：4万4200ポンド（約902万円）

全長：4400mm

全幅：1830mm

全高：1490mm

最高速度：233km/h

0-100km/h加速：7.4秒

燃費：34.3km/L

CO2排出量：59g/km

車両重量：1693kg

パワートレイン：直列4気筒1598cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：14.6kWh

最高出力：225ps（システム総合）

最大トルク：36.5kg-m（システム総合）

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動