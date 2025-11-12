NewJeans・ヘリン＆ヘイン、ADORに復帰 公式発表「円滑に芸能活動を継続できるよう、最善を尽くしてまいります」【コメント全文】
5人組ガールグループ・NewJeansの所属レーベル「ADOR」が12日、メンバーのHAERIN（ヘリン）とHYEIN（ヘイン）が同レーベルと共に活動を継続する意思を表明したことを発表した。
【ライブ写真】日韓で大反響！「青い珊瑚礁」をキュートに歌うハニ
同レーベルは「NewJeansのメンバー、HAERINとHYEINが、今後もADORと共に活動を継続していくという意思を表明いたしました」と発表。「両メンバーはご家族と共に熟慮し、ADORと十分な話し合いを重ねた結果、裁判所の判決を尊重し、専属契約を遵守するという決断を下しました」と経緯を説明し、「ADORは、HAERINとHYEINが円滑に芸能活動を継続できるよう、最善を尽くしてまいります」と伝えた。
そして「ファンの皆様には、温かい応援をお願いするとともに、メンバーに対する憶測は控えていただけますよう丁重にお願い申し上げます」と呼びかけた。
NewJeansは、HYBEが設立したレーベル「ADOR」から2022年7月22日に「Attention」でデビューした韓国の5人組ガールグループ。24年4月、ADORの親会社であるHYBEと、グループの育ての親であるミン・ヒジン氏の対立が表面化した。同年8月27日にミン氏がADOR代表を退任し、同年11月28日には緊急会見を開き、自身の進退について、ADORとの専属契約解除を宣言。その後もステージには出演し、25年2月7日には、メンバーが新たに開設したグループのインスタグラムで「ミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、ヘインの新しいグループ名：NJZ」と報告していた。
3月21日、ADORがNewJeansのメンバーを相手取って申し立てた「芸能プロダクションの地位保全および広告契約締結などの禁止」に対し、同国の裁判所は認容判決を下した。NewJeansは3月23日、香港で開催された『ComplexCon Hong Kong』で「NJZ」としての活動中断を宣言した。NewJeansは仮処分申請に不服として異議申し立てを行ったが、裁判所は棄却。メンバーたちは即座に抗告したものの、6月17日に行われた抗告審は棄却の判決を下していた。10月30日には、両者間の専属契約が有効であるとの判決が出た。
【コメント全文】
NewJeansのメンバー、HAERINとHYEINが、今後もADORと共に活動を継続していくという意思を表明いたしました。
両メンバーはご家族と共に熟慮し、ADORと十分な話し合いを重ねた結果、裁判所の判決を尊重し、専属契約を遵守するという決断を下しました。
ADORは、HAERINとHYEINが円滑に芸能活動を継続できるよう、最善を尽くしてまいります。
ファンの皆様には、温かい応援をお願いするとともに、メンバーに対する憶測は控えていただけますよう丁重にお願い申し上げます。
