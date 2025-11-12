農業で深刻な人手不足「排除は行き過ぎている」声も トランプ政権の不法移民摘発
トランプ政権が進める不法移民の摘発。わずか9か月で50万人以上が強制送還されています。その影響でいま、アメリカの農業は深刻な人手不足に直面しています。
収穫シーズンを迎えたアメリカ・ワシントン州のリンゴ農園を訪ねました。
移民
「ちょっと多く稼げるのでとても良い機会だ」
迎えに来たのはスクールバス。乗り込んだ従業員はメキシコなどからの移民です。この農園では従業員のビザ取得や住居も支援。
農園オーナー
「こちらが共有のキッチンです」
居住費や交通費もサポートし、移民の働き手を確保していました。
アメリカ農務省によると、農業分野の労働者のおよそ7割は移民。アメリカの農業は移民によって支えられてきたのです。
しかし、トランプ大統領は「不法移民は国を内側から破壊する。だから排除するのだ」と述べ、アメリカ各地で移民・税関捜査局＝ICEによる不法移民の摘発が続いています。
農業に従事する移民の6割以上が就労ビザを取得していないとのデータもある中、移民が拘束を恐れ、出勤を拒むケースまで出ているといいます。
ワシントン州の別の農家では深刻な人手不足となっていました。
移民
「去年は収穫について話していたけど、今年は仕事に行くべきかわからないと話している」
トランプ大統領は7月、「農場から労働者を全員排除はしたくない」と述べていました。しかし、この農家では、人手不足で収穫の範囲を縮小するという苦渋の決断をしていました。
リンゴ農家
「トランプ氏の移民排除は、少し行き過ぎていると思う。単に締め出すのではなく、ここで働ける道筋を用意すべきだ」