楽天は12日、育成選手の平良竜哉内野手（27）、古賀康誠投手（21）と支配下選手契約を結んだことを発表した。

平良は22年ドラフト5位でNTT西日本から入団。昨オフに戦力外となり、今季は育成選手としてプレーし、2軍戦61試合で打率.354、1本塁打、16打点、15盗塁の好成績を残した。1

球団を通して「今シーズンでの支配下復帰はできませんでしたが、諦めずに結果を残せば来シーズンは支配下になれるかもしれないというモチベーションで最後までシーズンを戦っていました。一生懸命やってきて本当に良かったなという気持ちです。来シーズンはまず開幕一軍を目指し、その先でたくさんアピールしてレギュラーを勝ち取れるように頑張ります」とコメントした。

古賀は22年育成ドラフト2位で下関国際（山口）から入団。今季は2軍戦19試合に登板し、5勝5敗1セーブ、防御率4.31。「まずはスタートラインにやっと立てたなという気持ちです。自分の課題をひとつずつクリアしていけば支配下に近づくと信じて、強い気持ちでプレーしていました。来シーズンは初勝利、そして1試合でも多く一軍の舞台で投げることができるように頑張ります」と決意を見せた。