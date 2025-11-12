県内では11月に入っても連日100件以上のクマの目撃情報が寄せられています。



秋田市では官庁街の周辺でもクマが目撃され、小学校が臨時休校するなど広い範囲に影響が及びました。



こちらは秋田市茨島にあるハロ-ワーク秋田に設置されている防犯カメラの映像です。



クマは車を気にするようにしながら少しずつ道路へ近づきます。



トラックに驚くような様子も。



向かった先にあったのがハローワーク秋田の出入り口です。





時刻は午前7時33分ごろ、幸い、近くに人はいませんでした。警察によりますと同一個体とみられるクマが12日、秋田市内の複数の場所で目撃されていました。はじめに目撃されたのは八橋陸上競技場から西に約300メートル。草生津川沿いです。クマは道路にのぼり住宅地へ去ったとみられています。現場は散歩道として人もよく通る場所です。次に目撃されたのは官庁街も近い秋田市山王の県児童会館です。クマの出没を受けて、県児童会館は出入り口の自動ドアを封鎖。非常用の出入り口の利用する対応をとりました。その後、クマは川尻地区にある秋田刑務所付近で目撃され、近くの川尻小学校は臨時休校となりました。そしてクマは茨島地区へ移動。ハローワーク秋田に姿を現しました。クマは体長約1メートル。当時、建物内には数人の職員がいたといいます。ハローワーク庶務課 佐藤一彦課長「たまたまかち合わなかったっていう程度だと思います。」八橋から山王、川尻を通って茨島まできたクマは、ハローワーク秋田の向かいにある工場敷地へと入っていきました。クマの侵入を受け、工場は屋外での作業をすべて中止し、従業員を屋内に退避させる対応を取りました。クマは約4時間、敷地にとどまり続けたということです。その後は秋田市新屋の住宅街へ向かったとみられるクマ。雄物川沿いの道路が通行止めになるなど広い範囲に影響を及ぼしました。