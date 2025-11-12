Éã¤Ï¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢Êì¤Ï¥Û¥é¡¼½÷Í¥¡Ä23ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ª¡×¡ÖåºÎï¡ª¡×¡Ö¤½¤Î²¿¤«¤ò¸À¤¤¤¿¤²¤Ê»ëÀþ¤¬¤¤¤¤¤è¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿Éã¤ÈÊ¿À®¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¼ã¼ê½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡É½»²Æ»¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖFIGARO(¥Õ¥£¥¬¥í)¡×¤Ç¤Î¥«¥Õ¥§¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÀ®³¤²Ö²»(23)¡£¹õÈ±¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤Ç¥°¥ì¡¼¤Î¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î²¿¤«¤ò¸À¤¤¤¿¤²¤Ê»ëÀþ¤¬¤¤¤¤¤è¡×¡ÖåºÎï¡ª¡×¡ÖÉã¤¬±üÂç²ð¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡À®³¤¤Ï2021Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö- ·²ÀÄÀïµ-¡×(ÅìÊõ)¤ÎÍ¿ÅÄ²Ö²»Ìò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÉñµ¸¤µ¤ó¤Á¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¡×(Netflix¡¢23Ç¯)¡¢¡Ö¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¡×(¾¾ÃÝ¡¢25Ç¯)¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Ï¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î±üÂç²ð¤µ¤ó(14Ç¯¤Ë»àµî¡¢µýÇ¯38)¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤Îº´ÇìÆüºÚ»Ò(48)¡£