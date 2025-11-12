¡Ö¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×1»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Êà36ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ä¡×¡Ö¿ÍÎà¤Î´õË¾¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤36ºÐ¤Î¥Þ¥Þ¤ª¤ë¡©¡×
¡¡ºòÇ¯11·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê(36)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö36ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿♡¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡©¤È¤¦¤È¤¦¡©¾Ð¡¡¤³¤ó¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡ª¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç35Ä¶¤¨¤ë¤Î¤Ï ¤Ê¤ó¤«Âç¤¤¤¡£¤¤Ã¤È40¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤³¤¦¸À¤¦¤È»×¤¦¾Ð¡×¤È11Æü¤Ë36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÊó¹ð¡£¥¥é¥¥éµ±¤¯Çò¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¿ÍÎà¤Î´õË¾ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¡×¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¼ã¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤À¤Ê¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤36ºÐ¤Î¥Þ¥Þ¤ª¤ë¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2003Ç¯¤«¤é10Ç¯´Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç³èÌö¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£11·î¤Ë½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£