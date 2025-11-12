¡Ö¤¤¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»°³Þ¿ùÉ§GM¡¢FAÀë¸À¤ÎÅìÉÍµð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡ÖÄ¹¤¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬12Æü¡¢¹ñÆâFAÀë¸ÀÁª¼ê¤È¤·¤ÆNPB¤«¤é¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÀë¸À»ÄÎ±¤âÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÉÍ¤Ï13Æü¤«¤éÁ´µåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¡¢»°³Þ¿ùÉ§¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤¬¼èºàÂÐ±þ¡£¡ÖÁª¼ê¤Î¸¢Íø¤Ç¤¹¤«¤éËÜ¿Í¤â¤è¤¯¹Í¤¨¤ÆÀë¸À¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ¾¤ÎµåÃÄ¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£FA¸¢¤ÏËÜ¿Í¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¢Íø¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£