波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）第6話の先行カットが公開された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

第6話では、薫（波瑠）は、母・聖子（筒井真理子）の転倒による検査入院に付き添いたいと、“ニセママ”業を3日間だけお休みすることになった。茉海恵（川栄李奈）といろは（池村碧彩）が一緒に登下校できることを喜んでいたのも束の間。茉海恵は、朝の送迎後、至急会議に向かわねばならないにもかかわらず、同じく送迎にきていた玲香（野呂佳代）ら柳和の三羽烏からお茶に誘われてしまう。同じ頃、本橋家では慎吾（笠松将）が息子の圭吾（髙嶋龍之介）をロンドンの学校に留学させる話が浮上。柳和学園のジーニアス留学制度で選ばれたいと努力する圭吾の姿を見守ってきたさゆり（田中みな実）は、夫の独断に思うところがありつつも、何も言えずに一人悩んでいた。

薫は竜馬（向井康二）の手助けもあり、聖子を病院まで送り付き添う。思いがけず竜馬と聖子が仲良くなっているのがうれしい薫だったが、ロビーで突然声を掛けられる。そこにはさゆりの姿が。さらに病院の事務員から「花村さん」と声を掛けられてしまい……。

公開された場面写真には、薫に微笑みかける竜馬や、さゆりとお茶会をする茉海恵の姿などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）