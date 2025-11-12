¡Ö¹æµã¡×KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö»²Àïà»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ6¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥óÎÞ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤Î»öÌ³½ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸åÇÚÃ£¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀÄ½Õ¤Î°ìÉô¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT¡¾TUN¤¬8Æü¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£´ÑÍ÷¤ËË¬¤ì¤¿»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖWe are KAT-TUN¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢KAT-TUN¤ÈÆ±¤¸STARTO ENTERTAINMENT¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌóÃæ¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¡£
¡¡¡Ö#²Ï¹ç°ê¿Í #郄ÌÚÍºÌé #ÃæÅç·ò¿Í #º´µ×´ÖÂç²ð #µÜ´ÜÎÃÂÀ #°¤ÉôÎ¼Ê¿¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢6¿Í¤Ç¼ê¤ò·Ò¤®¥Ð¥ó¥¶¥¤¤¹¤ëÆ°²è¤È¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖKAT-TUN¤Ï¤¤Ã¤È³§¤ÎÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤ÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¸åÇÚ¤ÎÇØÃæ¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈKAT-TUN¤âºÇ¹â¡¢¸åÇÚ¤âºÇ¹â¡¢»öÌ³½êºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ÆÎÞ¤¬¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸åÇÚÃ£¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¤òÃÎ¤ê¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Î¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀÄ½Õ¤Î°ìÉô¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÆ°²è¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£