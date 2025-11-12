¥É¥é¥´¥ó¥º ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê(37) ¿äÄêÇ¯Êð5000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó Ž¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¤½©¤ÎÀï¤¤¤òŽ£ °ìÌä°ìÅú¤â
¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤¬Ç¯ÊðÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡ªÍè¥·ー¥º¥ó¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌîÅê¼ê¤Ï12Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤Î¸ò¾Ä¤Ç¡¢¿äÄêÇ¯Êð5000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î1²¯7000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤³2Ç¯ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï2020Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÊÂ¤Ö11¾¡¤ò¥Þー¥¯¡£¥Áー¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò²¿ÅÙ¤â»ß¤á¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¬¤Ê¤É¤«¤éÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡¢¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡×¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçÌîÅê¼ê °ìÌä°ìÅú¡Û
Q.µåÃÄ¤«¤é¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¡Ö¡Ø¤³¤È¤·1Ç¯¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù ¡£ËÍ¤â¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦10·îÃæ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤½¤Î¸ò¾Ä¤Ç°ìÈ¯¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¤½¤ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î11¾¡¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11¾¡¤ÈÂç³èÌö¤ÎÂçÌîÅê¼ê¡£¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©
¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤ÏÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËèÇ¯²¿¤È¤«´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÄ©¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤¬»Ä¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
16Ç¯ÌÜ¤ÎÍè¥·ー¥º¥ó ²ÝÂê¤Ï¡©
Q.¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ò°ì¸À
¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾Þ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢´äÀ¥¿Îµª¤µ¤ó¡Ê¢¨2017Ç¯¼õ¾Þ¡Ë¡¦¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¡Ê¢¨2018Ç¯¼õ¾Þ¡Ë¤¬¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Í¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤«¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¤Í¡¢»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡¢ÀµÄ¾¡×
¡Ö¤Ç¤â¤¦¤Á¤Ë¤â¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤¬¤¤¤Æ¡¢À¿ÃÎ¤â¥¢¥¥ì¥¹ç§ÀÚ¤Ã¤Æ¤Îº£Ç¯¤Î³èÌö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Èà¤Ï¤·¤«¤âµ¬Äê¡ÊÂÇÀÊ¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡Ê¾åÎÓÁª¼ê¡á517ÂÇÀÊ¡Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ûー¥à¥é¥ó¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÅðÎÝ¤¢¤ì¤À¤±¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÀ¿ÃÎ¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¿ÃÎ¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸«¤Æ¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Þ¤À¼è¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À¿ÃÎ¤Ê¤é¥¿¥¤¥È¥ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¨µ¬ÄêÂÇÀÊ¡á¥Áー¥à»î¹ç¿ô¡ß3.1 Ã¼¿ô¤Ï»Í¼Î¸ÞÆþ¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï443ÂÇÀÊ¡£
Q.Íè¥·ー¥º¥ó¤Ï16Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¡£²ÝÂê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡Öº£Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³ー¥Á¤¬¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥àÃæ¿´¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢20»î¹çÅê¤²¤ÆÂ¿Ê¬16»î¹ç¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£16¡¢7»î¹ç¤Ï³Î¤«¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤²¤é¤ì¤¿¿ô»ú¤À¤È¤Í¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1Ç¯´ÖÅê¤²¤Æ¤¤¿¡Ê髙¶¶¡Ë¹¨ÅÍ¡¦¾¾ÍÕ¡Êµ®Âç¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ö³Ö¤â¶õ¤±¤º¤Ë1Ç¯´Ö¤É¤³¤Ç¤â¡¢½ë¤¤Ãæ¤Ç¤âËÜÅö¤ËÅê¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿µ¬Äê¡ÊÅêµå²ó¡Ë¤òÅê¤²¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤ÈÅê¤²¤Æ¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤¯º¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖËÍ¤âµ¬Äê¡ÊÅêµå²ó¡Ë¤ò¤º¤Ã¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤¹¤«¤Í¡¢1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¶»Ä¥¤ì¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñµ¬ÄêÅêµå²ó¤Èµ¬ÄêÂÇÀÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤³¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê³°¤Ç¤âÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à°Ê³°¤Ç¤â¤Í¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ïº£Ç¯¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤·¤ó¤É¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¢¨µ¬ÄêÅêµå²ó¡á¥Áー¥à¤Î»î¹ç¿ô¡ß1.0 º£¥·ー¥º¥ó¤Ï143²ó¡£
²¿¤¬Éü³è¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡©Åß¤ÎÍ½Äê¤Ï¡©
Q.º¸Éª¤Î¼ê½Ñ¤«¤éº£Ç¯¤Î³èÌö¤Þ¤Ç¡¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤·¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÄÂ¾µåÃÄ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î³èÌö¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²¶¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î°ìÀþ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×
¡Ö¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Í¡¢Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ±µéÀ¸¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Í¡¢ºÇ¸å¡¢ÌøÅÄÁª¼ê¤Ê¤ó¤ÆÆüËÜ¥·¥êー¥º¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ûー¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Í¡¢Æ±µéÀ¸¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿³èÌö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤¢¤¬¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
Q.º£¥·ー¥º¥ó¤Î4°Ì¤«¤éÍè¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©
¡Ö9·î¤ÎºÇ½é¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤Ë3°Ì¤Þ¤Ç0.5¥²ー¥àº¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇµÍ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆÃ¤Ë¡Ê8·î29Æü¡¦30Æü¡Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î2»î¹ç¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ÍËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î°ÕÃÏ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤Þ¤¡·ë¶É¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÁ´°÷»ý¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤³¤Î½©¤ÈÅß¤È¡¢½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Î·Ð¸³¤ò¡¢²ù¤·¤µ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê143»î¹çÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤Î½ÕÀè¤«¤é¤½¤³¤Ð¤Ã¤«¤êÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹çÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¼è¤ì¤ë»î¹ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤¤¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.º£Ç¯¤ÎÅß¤ÎÍ½Äê¤Ï¡©
¡ÖÎãÇ¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ç¯Æâ¤Ï¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢1·î¤Ï²Æì¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
Q.Íè¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊúÉé
¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æó¤Ä½ç°Ì¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼Ú¶â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç10·îËÜÅö¤ËÇ®¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÖËÍ¤âÆüËÜ¥·¥êー¥º¤Î²òÀâ¤ò¤Í¡¢2»î¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Èºå¿À¤Î¶¯¤µ¤ò¤Í¡¢ËÜÅö¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î2¥Áー¥à¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¾¯¤·ÀµÄ¾´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¤Ç¤½¤³¤òµÍ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤º¤Ï¥»¡¦¥êー¥°¤À¤Ã¤¿¤éºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢·ù¤Ê¥Áー¥à¤ä¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥Ä¤¤10·î¡¦11·î¤ÎÆ¬¡¢½©¤ÎÀï¤¤¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú12Æü¤Ë·ÀÌó¹¹²þ¤ò¤·¤¿Áª¼ê¡Û
¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê 1²¯7000Ëü±ß (+5000Ëü±ß)
¡¦ÌÚ²¼ÂóºÈÁª¼ê 7000Ëü±ß (¸½¾õ°Ý»ý)
¢¨¶â³Û¤Ï¿äÄê